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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера сентября
Проголосовать может каждый желающий
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за звание лучшего игрока и тренера в сентябре.
На звание лучшего игрока месяца претендуют: Виктор Цыганков ("Динамо"), Траоре ("Шахтер"), Денис Гармаш ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Владислав Кочергин ("Заря").
В голосовании за топ-наставника участвуют: Мирча Луческу ("Динамо"), Роберто Де Дзерби ("Шахтер"), Юрий Максимов ("Ворскла"), Юрий Гура ("Александрия"), Виктор Скрипник ("Заря")
Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий.
Голосование за лучшего игрока месяца здесь.
Голосование за лучшего тренера месяца здесь.
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