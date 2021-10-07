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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера сентября

Премьер-лига
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(1 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера сентября

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за звание лучшего игрока и тренера в сентябре.

На звание лучшего игрока месяца претендуют: Виктор Цыганков ("Динамо"), Траоре ("Шахтер"), Денис Гармаш ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Владислав Кочергин ("Заря").

В голосовании за топ-наставника участвуют: Мирча Луческу ("Динамо"), Роберто Де Дзерби ("Шахтер"), Юрий Максимов ("Ворскла"), Юрий Гура ("Александрия"), Виктор Скрипник ("Заря")

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий.

Голосование за лучшего игрока месяца здесь.

Голосование за лучшего тренера месяца здесь.

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В статье: Денис Гармаш Мирча Луческу Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Юрий Максимов Юрий Гура Виктор Скрипник Динамо (Киев) Лассина Траоре Шахтер (Донецк) ФК Александрия Владислав Кочергин Виктор Цыганков Роберто Де Дзерби Дмитрий Ризнык
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