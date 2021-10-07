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Тренер Динамо U-19: Объясняем Диалло на французском, сенегальском, английском и на пальцах

Премьер-лига
(1 голосов)

Сенегальский язык в Украине

Тренер Динамо U-19: Объясняем Диалло на французском, сенегальском, английском и на пальцах

Фото: dynamomania / Автор - Ольга Щербицкая

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Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк рассказал о потенциале вингера киевлян Самба Диалло.

"Он уже у нас с весны. Мы уже изучили этого футболиста. Была проблема с заявкой, но мы его заявили. Сейчас он уже понимает, что от него требуют. Это квалифицированный игрок. Думаю, он нам поможет и в дальнейшем. Если будет правильно относиться – есть перспектива стучаться в первую команду.

Пока объясняем ему на французском, сенегальском, английском и на пальцах – пока так. Есть переводчик в первой команде, который на французском разговаривает.

Моменты, которые нужно донести, которые не получается на фишках показать, психологические моменты – через переводчика ему доносим", – сказал Костюк.

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В статье: Игорь Костюк Динамо (Киев) Самба Диалло
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
07.10.2021 в 23:54
С сенегальцами на сенегальском, с бразильцами на бразильском...Родригеса наверное на люксембургжском пытались успокаивать ))))Вот поэтому у Динамо с легами не очень дела идут
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JudgeDredd (Киев)
07.10.2021 в 23:58
Ну, люксембургский хотя бы в виде диалекта немецкого (летцебургиш) существует. А вот с сенегальским у Динамо прямо прорыв в лингвистике на новый уровень)))
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