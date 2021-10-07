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Тренер Динамо U-19: Объясняем Диалло на французском, сенегальском, английском и на пальцах
Сенегальский язык в Украине
Фото: dynamomania / Автор - Ольга Щербицкая
Главный тренер "
"Он уже у нас с весны. Мы уже изучили этого футболиста. Была проблема с заявкой, но мы его заявили. Сейчас он уже понимает, что от него требуют. Это квалифицированный игрок. Думаю, он нам поможет и в дальнейшем. Если будет правильно относиться – есть перспектива стучаться в первую команду.
Пока объясняем ему на французском, сенегальском, английском и на пальцах – пока так. Есть переводчик в первой команде, который на французском разговаривает.
Моменты, которые нужно донести, которые не получается на фишках показать, психологические моменты – через переводчика ему доносим", – сказал Костюк.
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