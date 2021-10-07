Тренер Динамо U-19: Объясняем Диалло на французском, сенегальском, английском и на пальцах

Главный тренер " Динамо " U-19 Игорь Костюк рассказал о потенциале вингера киевлян Самба Диалло.

"Он уже у нас с весны. Мы уже изучили этого футболиста. Была проблема с заявкой, но мы его заявили. Сейчас он уже понимает, что от него требуют. Это квалифицированный игрок. Думаю, он нам поможет и в дальнейшем. Если будет правильно относиться – есть перспектива стучаться в первую команду.

Пока объясняем ему на французском, сенегальском, английском и на пальцах – пока так. Есть переводчик в первой команде, который на французском разговаривает.

Моменты, которые нужно донести, которые не получается на фишках показать, психологические моменты – через переводчика ему доносим", – сказал Костюк.