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Капитан Днепра-1 пропустит спарринг с Металлистом 1925
Игоря Когута беспокоят боли в спине
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
В субботу, 9-го октября, "Днепр-1 проведет спарринг с "Металлистом 1925".
В этом поединке не смогут принять участие капитан "Днепр-1" Игорь Когут, которого беспокоят боли в спине; а также Артем Довбик, Александр Пихаленок, вызванные в национальную сборную Украины; Александр Назаренко, Арсений Батагов — в молодежную сборную и Егор Ярмолюк — в юниорскую.
Поэтому к тренировкам с основным составом тренерский штаб привлек несколько игроков из "молодежки".
Напомним, что "Днепр-1" занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 19 очков.
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