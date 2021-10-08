Капитан Днепра-1 пропустит спарринг с Металлистом 1925

В субботу, 9-го октября, "Днепр-1 проведет спарринг с "Металлистом 1925".

В этом поединке не смогут принять участие капитан "Днепр-1" Игорь Когут, которого беспокоят боли в спине; а также Артем Довбик, Александр Пихаленок, вызванные в национальную сборную Украины; Александр Назаренко, Арсений Батагов — в молодежную сборную и Егор Ярмолюк — в юниорскую.

Поэтому к тренировкам с основным составом тренерский штаб привлек несколько игроков из "молодежки".

Напомним, что "Днепр-1" занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 19 очков.