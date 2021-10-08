Черноморец сыграет спарринг с дублем

18 октября "Черноморец" в 11 туре чемпионата УПЛ будут принимать "Верес". Подготовку к этому матчу подопечные Юрия Мороза начали 6 октября.

В тренировочном лагере "моряков" отсутствуют Георгий Цитаишвили, вызванный в сборную Грузии, Валерий Дубко, Николай Михайленко, Максим Брагару, Богдан Билошевский, которые находятся в расположении молодежной сборной Украины и травмированные Евгений Мартыненко, Андрей Штогрин и Ярослав Надольский.

По информации источника, 10 октября основной состав проведет спарринг со своим "дублем".

Напомним, что "Черноморец" занимает в чемпионате УПЛ 14 место, в активе клуба 6 очков.