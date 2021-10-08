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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 13 и 14 туров

Премьер-лига
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В стартовом матче 13-го тура сыграют "Мариуполь" и "Динамо"

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 13 и 14 туров

uaf.ua

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 13 и 14 туров VBET Лиги сезона 2021/22 годов.

13-й тур

30 октября (суббота)

Мариуполь - Динамо 14:00

Шахтер - Десна 17:00

Ингулец - Верес 19:30

31 октября (воскресенье)

Колос - Львов 14:00

Рух- Александрия 17:00

Металлист 1925 - Заря 19:30

1 ноября (понедельник)

Днепр-1 - Минай 17:00

Ворскла - Черноморец 19:30

14-й тур

5 ноября (пятница)

Александрия - Металлист 1925 19:30

6 ноября (суббота)

Минай - Мариуполь 14:00

Динамо - Ворскла 17:00

Черноморец - Рух 19:30

7 ноября (воскресенье)

Ингулец - Днепр-1 14:00

Колос - Шахтер 17:00

Заря - Верес 17:00

Львов - Десна 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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