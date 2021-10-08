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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 13 и 14 туров
В стартовом матче 13-го тура сыграют "Мариуполь" и "Динамо"
uaf.ua
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 13 и 14 туров VBET Лиги сезона 2021/22 годов.
13-й тур
30 октября (суббота)
Мариуполь - Динамо 14:00
Шахтер - Десна 17:00
Ингулец - Верес 19:30
31 октября (воскресенье)
Колос - Львов 14:00
Рух- Александрия 17:00
Металлист 1925 - Заря 19:30
1 ноября (понедельник)
Днепр-1 - Минай 17:00
Ворскла - Черноморец 19:30
14-й тур
5 ноября (пятница)
Александрия - Металлист 1925 19:30
6 ноября (суббота)
Минай - Мариуполь 14:00
Динамо - Ворскла 17:00
Черноморец - Рух 19:30
7 ноября (воскресенье)
Ингулец - Днепр-1 14:00
Колос - Шахтер 17:00
Заря - Верес 17:00
Львов - Десна 19:30
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