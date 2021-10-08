  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Изменилось время начала матча между Шахтером и Зарей в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Изменилось время начала матча между Шахтером и Зарей в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Произошли изменения в 11-туре чемпионата Украины

Изменилось время начала матча между Шахтером и Зарей в УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 11-го тура УПЛ луганская "Заря" сыграет на выезде с донецким "Шахтером" в Киеве на НСК "Олимпийский".

Как сообщает пресс-служба луганчан, произошли изменения во времени начала поединка. Теперь встреча состоится в 17:00. Дата игры осталась неизменной - 15 октября.

Напомним, ранее матч "Шахтер" - Заря" должен был начаться в 19:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря Луганск

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Footballer16
08.10.2021 в 15:18
Электроэнергию решили сэкономить?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...