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Изменилось время начала матча между Шахтером и Зарей в УПЛ
Произошли изменения в 11-туре чемпионата Украины
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
В рамках 11-го тура УПЛ луганская "Заря" сыграет на выезде с донецким "Шахтером" в Киеве на НСК "Олимпийский".
Как сообщает пресс-служба луганчан, произошли изменения во времени начала поединка. Теперь встреча состоится в 17:00. Дата игры осталась неизменной - 15 октября.
Напомним, ранее матч "Шахтер" - Заря" должен был начаться в 19:30.
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Источник:ФК Заря Луганск
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Комментарии (1)
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Footballer16
08.10.2021 в 15:18
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