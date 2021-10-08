Изменилось время начала матча между Шахтером и Зарей в УПЛ

В рамках 11-го тура УПЛ луганская "Заря" сыграет на выезде с донецким "Шахтером" в Киеве на НСК "Олимпийский".

Как сообщает пресс-служба луганчан, произошли изменения во времени начала поединка. Теперь встреча состоится в 17:00. Дата игры осталась неизменной - 15 октября.

Напомним, ранее матч "Шахтер" - Заря" должен был начаться в 19:30.