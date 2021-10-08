Матч 11-го тура УПЛ Львов – Динамо может пройти без зрителей

После двухнедельной паузы, вызванной играми национальных сборных, чемпионат Украины для киевского " Динамо " возобновится матчем против ФК "Львов" который состоится 16 октября.

Подинок пройдет во Львове на "Арене Львов".

Стало известно, что этот матч может пройти без зрителей на трибунах. Решение о том, будет ли разрешен допуск болельщиков на игру львовян с динамовцами, скорее всего, будет принято 14 октября, когда Министерство здравоохранения Украины и местные власти Львова определят, в какую карантинную зону попадет Львов.

Если речь будет идти об "оранжевой зоне", тогда, возможно, будет рассматриваться вариант допуска на стадион болельщиков, которые прошли вакцинацию.