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Матч 11-го тура УПЛ Львов – Динамо может пройти без зрителей
14 октября Львов могут перевести в красную карантинную зону
После двухнедельной паузы, вызванной играми национальных сборных, чемпионат Украины для киевского "
Подинок пройдет во Львове на "Арене Львов".
Стало известно, что этот матч может пройти без зрителей на трибунах. Решение о том, будет ли разрешен допуск болельщиков на игру львовян с динамовцами, скорее всего, будет принято 14 октября, когда Министерство здравоохранения Украины и местные власти Львова определят, в какую карантинную зону попадет Львов.
Если речь будет идти об "оранжевой зоне", тогда, возможно, будет рассматриваться вариант допуска на стадион болельщиков, которые прошли вакцинацию.
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