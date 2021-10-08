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Матч 11-го тура УПЛ Львов – Динамо может пройти без зрителей

Премьер-лига
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14 октября Львов могут перевести в красную карантинную зону

Матч 11-го тура УПЛ Львов – Динамо может пройти без зрителей

Новина українською

После двухнедельной паузы, вызванной играми национальных сборных, чемпионат Украины для киевского "Динамо" возобновится матчем против ФК "Львов" который состоится 16 октября.

Подинок пройдет во Львове на "Арене Львов".

Стало известно, что этот матч может пройти без зрителей на трибунах. Решение о том, будет ли разрешен допуск болельщиков на игру львовян с динамовцами, скорее всего, будет принято 14 октября, когда Министерство здравоохранения Украины и местные власти Львова определят, в какую карантинную зону попадет Львов.

Если речь будет идти об "оранжевой зоне", тогда, возможно, будет рассматриваться вариант допуска на стадион болельщиков, которые прошли вакцинацию.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев)
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