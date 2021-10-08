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Кополовец: Думал, что Селезнев уже парочку голов забьет к этому времени
Почему Минай пригласил Милевского и Селезнева
фото - ФК Минай
Бывший спортивный директор "
"Селезнев - авторитет в "Минае". Что касается голов, то я думал, что уже парочку забьет к этому времени. Пацаны уважают Селезнева, он хорошо влился в коллектив. Меня нет уже в команде, но я знаю информацию. Для Селезнева важен рекорд (хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины - прим), но для молодых ребят важно, чтобы он давал уверенность в себе.
Когда был Артем Милевский, то я думал, что Миля будет больше пацанов настраивать. Он старался, но уже исчерпал себя в футболе. А у Селезнева еще есть мощь. Я вижу, что он хочет и может доказать. Вот я тоже хочу, но не могу. А Селя может, силы у него есть", - сказал Кополовец.
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