Кополовец: Думал, что Селезнев уже парочку голов забьет к этому времени

Бывший спортивный директор " Миная " Михаил Кополовец рассказал о работе в закарпатском клубе с известными украинскими форвардами Евгением Селезневым и Артемом Милевским.

"Селезнев - авторитет в "Минае". Что касается голов, то я думал, что уже парочку забьет к этому времени. Пацаны уважают Селезнева, он хорошо влился в коллектив. Меня нет уже в команде, но я знаю информацию. Для Селезнева важен рекорд (хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины - прим), но для молодых ребят важно, чтобы он давал уверенность в себе.

Когда был Артем Милевский, то я думал, что Миля будет больше пацанов настраивать. Он старался, но уже исчерпал себя в футболе. А у Селезнева еще есть мощь. Я вижу, что он хочет и может доказать. Вот я тоже хочу, но не могу. А Селя может, силы у него есть", - сказал Кополовец.