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Динамо устроило атмосферную киевскую фотосессию для клубного автобуса
Вышло действительно неплохо
facebook.com/fcdynamoua
В начале сезона киевское "
Ну а теперь, пока в чемпионате УПЛ пауза, клуб решил провести фотосессию нового транспортного средства.
Фото сделаны на фоне различных мест Киева и получились действительно красивыми и атмосфернымми.
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