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Динамо устроило атмосферную киевскую фотосессию для клубного автобуса

Премьер-лига
(1 голосов)

Вышло действительно неплохо

Динамо устроило атмосферную киевскую фотосессию для клубного автобуса

facebook.com/fcdynamoua

Новина українською

В начале сезона киевское "Динамо" презентовало новый дизайн клубного автобуса.

Ну а теперь, пока в чемпионате УПЛ пауза, клуб решил провести фотосессию нового транспортного средства.

Фото сделаны на фоне различных мест Киева и получились действительно красивыми и атмосфернымми.

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В статье: Динамо (Киев)
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