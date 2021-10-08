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Вингер Динамо Шулянский: Надеюсь, через 5 лет буду играть за границей

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хорошее рвение

Вингер Динамо Шулянский: Надеюсь, через 5 лет буду играть за границей

Новина українською

Вингер "Динамо" Артем Шулянский ответил на блиц-опрос, в котором поделился планами на будущее, и не только.

- Какие твои сильные стороны?

– Скорость, удары, техника.

- Какая самая слабая сторона?

– Игра в обороне.

- Ваш любимый игрок?

– Эден Азар.

- Лучший футболист, с которым вы играли?

– Георгий Цитаишвили.

- Ваша самая большая мечта?

– Хочу стать очень известным и успешным игроком, выступающим за лучшие клубы мира.

- Где вы видите себя через 5 лет?

– Надеюсь, буду играть за границей.

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В статье: Динамо (Киев) Артём Шулянский
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Источник:
Football Talent Scout

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
08.10.2021 в 23:29
"заграницей" двора дома, района, города, области или страны?
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