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Вингер Динамо Шулянский: Надеюсь, через 5 лет буду играть за границей
Хорошее рвение
Вингер "
- Какие твои сильные стороны?
– Скорость, удары, техника.
- Какая самая слабая сторона?
– Игра в обороне.
- Ваш любимый игрок?
– Эден Азар.
- Лучший футболист, с которым вы играли?
– Георгий Цитаишвили.
- Ваша самая большая мечта?
– Хочу стать очень известным и успешным игроком, выступающим за лучшие клубы мира.
- Где вы видите себя через 5 лет?
– Надеюсь, буду играть за границей.
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