Вингер Динамо Шулянский: Надеюсь, через 5 лет буду играть за границей

Вингер " Динамо " Артем Шулянский ответил на блиц-опрос, в котором поделился планами на будущее, и не только.

- Какие твои сильные стороны?

– Скорость, удары, техника.

- Какая самая слабая сторона?

– Игра в обороне.

- Ваш любимый игрок?

– Эден Азар.

- Лучший футболист, с которым вы играли?

– Георгий Цитаишвили.

- Ваша самая большая мечта?

– Хочу стать очень известным и успешным игроком, выступающим за лучшие клубы мира.

- Где вы видите себя через 5 лет?

– Надеюсь, буду играть за границей.