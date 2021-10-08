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Минай в спарринге разгромно проиграл Кишварде, но Селезнев забил с пенальти

Премьер-лига
(1 голосов)

Закарпатцы сыграли спарринг с одним из лидеров чемпионата Венгрии

Минай в спарринге разгромно проиграл Кишварде, но Селезнев забил с пенальти

kisvardafc.hu

Новина українською

Минай в паузе на матчи сборных провел товарищеский матч с одним из лидеров чемпионата Венгрии – Кишвардой.

Тренерский штаб Миная хоть и выставил довольно экспериментальный состав, вряд ли рассчитывал на такой итоговый результат.

Венгры разобрали Минай еще в первом тайме, забив четыре сухих гола, ну а после перерыва уже откровенно сбросили темп.

Во втором тайме игра выровнялась, закарпатцы даже сквитали один гол – с пенальти отличился, естественно Селезнев.

4:1, на том и закончили.

Кишварда – Минай 4:1

Гол Миная: Селезнев с пенальти

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай Кишварда
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