Минай в спарринге разгромно проиграл Кишварде, но Селезнев забил с пенальти

Минай в паузе на матчи сборных провел товарищеский матч с одним из лидеров чемпионата Венгрии – Кишвардой.

Тренерский штаб Миная хоть и выставил довольно экспериментальный состав, вряд ли рассчитывал на такой итоговый результат.

Венгры разобрали Минай еще в первом тайме, забив четыре сухих гола, ну а после перерыва уже откровенно сбросили темп.

Во втором тайме игра выровнялась, закарпатцы даже сквитали один гол – с пенальти отличился, естественно Селезнев.

4:1, на том и закончили.

Кишварда – Минай 4:1

Гол Миная: Селезнев с пенальти