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Динамо начало подготовку к Львову без Луческу, который отложил свое возвращение в Киев

Премьер-лига
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А вот Денис Бойко тренировался с командой

Динамо начало подготовку к Львову без Луческу, который отложил свое возвращение в Киев

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" начало подготовку к матчу 11 тура чемпионата Украины против "Львова", который состоится 16 октября во Львове.

После матча с "Шахтером" и из-за двухнедельной паузы в чемпионате динамовцы получили несколько дней отдыха и седьмого октября вернулись к тренировочному процессу.

При этом, в первой тренировке принимало участие всего восемь футболистов, среди которых также был и голкипер Денис Бойко, который отпросился из лагеря сборной Украины по семейным обстоятельствам.

Пока что в эти дни действиями футболистов в тренировочном процессе будут руководить помощники Мирчи Луческу. Сам румынский специалист, по имеющейся информации, в Киев из Румынии вернется в воскресенье.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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