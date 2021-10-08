Динамо начало подготовку к Львову без Луческу, который отложил свое возвращение в Киев

Киевское " Динамо " начало подготовку к матчу 11 тура чемпионата Украины против "Львова", который состоится 16 октября во Львове.

После матча с "Шахтером" и из-за двухнедельной паузы в чемпионате динамовцы получили несколько дней отдыха и седьмого октября вернулись к тренировочному процессу.

При этом, в первой тренировке принимало участие всего восемь футболистов, среди которых также был и голкипер Денис Бойко, который отпросился из лагеря сборной Украины по семейным обстоятельствам.

Пока что в эти дни действиями футболистов в тренировочном процессе будут руководить помощники Мирчи Луческу. Сам румынский специалист, по имеющейся информации, в Киев из Румынии вернется в воскресенье.