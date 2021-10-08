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Динамо начало подготовку к Львову без Луческу, который отложил свое возвращение в Киев
А вот Денис Бойко тренировался с командой
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "
После матча с "Шахтером" и из-за двухнедельной паузы в чемпионате динамовцы получили несколько дней отдыха и седьмого октября вернулись к тренировочному процессу.
При этом, в первой тренировке принимало участие всего восемь футболистов, среди которых также был и голкипер Денис Бойко, который отпросился из лагеря сборной Украины по семейным обстоятельствам.
Пока что в эти дни действиями футболистов в тренировочном процессе будут руководить помощники Мирчи Луческу. Сам румынский специалист, по имеющейся информации, в Киев из Румынии вернется в воскресенье.
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