Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби о переходе в Шахтер: Бывают времена, когда я спрашиваю себя, кто заставил меня это сделать
Хотел нового вызова
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал свой переход на тренерский мостик "горняков":
"Мне был нужен этот опыт. Мой цикл в "Сассуоло" закончился, я знал, что не могу дать команде большего. Я хотел попробовать себя на фоне новых реалий: многоязычной раздевалке, Лиги чемпионов, восьми матчей, в которых нужно подготовиться и которые нужно сыграть за 25 дней. У меня была потребность и желание столкнуться с серьезными трудностями.
Было непросто покинуть "Сассуоло", людей, к которым я очень привязан. Я люблю людей больше, чем места. Сейчас я действительно сталкиваюсь с трудностями, бывают времена, когда я борюсь и спрашиваю себя, кто заставил меня это сделать. Но когда я останавливаюсь и начинаю думать, то прихожу к выводу, что это то, что я искал", - сказал Де Дзерби.
Напомним, что летом итальянский наставник присоединился к "Шахтеру", подписав двухлетний контракт. В стартовых 17 матчах у руля "горняков" Де Дзерби одержал победу в 11 поединках, уступив в двух. Еще в четырех встречах была зафиксирована ничья.
Популярное сейчас
- Финляндия - Украина. Где когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
- Отбор ЧМ-2022. Хорватия и Россия синхронно побеждают и продолжают возглавлять группу H
- Без малейшего сопротивления от сине-желтых. Франция U-21 - Украина U-21 5:0. Обзор матча и видео голов
- Красников: Шахтер не купил Тайсона у Интернасьонала, потому что им сказали, что он немножко психованный
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО