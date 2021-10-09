Де Дзерби о переходе в Шахтер: Бывают времена, когда я спрашиваю себя, кто заставил меня это сделать

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал свой переход на тренерский мостик "горняков":

"Мне был нужен этот опыт. Мой цикл в "Сассуоло" закончился, я знал, что не могу дать команде большего. Я хотел попробовать себя на фоне новых реалий: многоязычной раздевалке, Лиги чемпионов, восьми матчей, в которых нужно подготовиться и которые нужно сыграть за 25 дней. У меня была потребность и желание столкнуться с серьезными трудностями.

Было непросто покинуть "Сассуоло", людей, к которым я очень привязан. Я люблю людей больше, чем места. Сейчас я действительно сталкиваюсь с трудностями, бывают времена, когда я борюсь и спрашиваю себя, кто заставил меня это сделать. Но когда я останавливаюсь и начинаю думать, то прихожу к выводу, что это то, что я искал", - сказал Де Дзерби.