  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Дзерби о переходе в Шахтер: Бывают времена, когда я спрашиваю себя, кто заставил меня это сделать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби о переходе в Шахтер: Бывают времена, когда я спрашиваю себя, кто заставил меня это сделать

Премьер-лига
(2 голосов)

Хотел нового вызова

Де Дзерби о переходе в Шахтер: Бывают времена, когда я спрашиваю себя, кто заставил меня это сделать

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал свой переход на тренерский мостик "горняков":

"Мне был нужен этот опыт. Мой цикл в "Сассуоло" закончился, я знал, что не могу дать команде большего. Я хотел попробовать себя на фоне новых реалий: многоязычной раздевалке, Лиги чемпионов, восьми матчей, в которых нужно подготовиться и которые нужно сыграть за 25 дней. У меня была потребность и желание столкнуться с серьезными трудностями.

Было непросто покинуть "Сассуоло", людей, к которым я очень привязан. Я люблю людей больше, чем места. Сейчас я действительно сталкиваюсь с трудностями, бывают времена, когда я борюсь и спрашиваю себя, кто заставил меня это сделать. Но когда я останавливаюсь и начинаю думать, то прихожу к выводу, что это то, что я искал", - сказал Де Дзерби.

Напомним, что летом итальянский наставник присоединился к "Шахтеру", подписав двухлетний контракт. В стартовых 17 матчах у руля "горняков" Де Дзерби одержал победу в 11 поединках, уступив в двух. Еще в четырех встречах была зафиксирована ничья.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
SeventyFour (Phoenix)
09.10.2021 в 11:43
Жизнь заставила. В Украине белыми платками не машут. Где этот физрук заработает задарма еще такие деньги?
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
09.10.2021 в 11:36
Вот так-так ... не рано ли, для таких мыслей ... )
Ответить
0
0
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
09.10.2021 в 11:16
У цього тренера завищена самооцінка, результат в єврокубках нульовий. В УПЛ це не показник. Якщо керівництво клубу буде вірити абстрактних роздумів тренера, а не перемог клубу, його необхідно міняти.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...