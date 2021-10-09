Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: Я хотел бы, чтобы Сенси снова работал со мной
Тренер хорошо запомнил игрока
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился своими симпатиями на счет защитника "Интера" Стефано Сенси.
"Сенси – потрясающий игрок. Не знаю, какие физические проблемы на него влияют, но я бы хотел, чтобы он снова работал со мной", – сказал Де Дзерби.
Коуч тренировал Стефано Сенси в "Сассуоло" в сезоне 2018/19. Летом была информация о том, что "Шахтер" хотел приобрести игрока.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Calciomercato
Популярное сейчас
- Состав Украины на матч с Финляндией. Соболь и Тымчик в старте
- Месси рассказал, кого бы выбрал в голосовании за обладателя Золотого мяча
- Финляндия - Украина. Где когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
- Форвард Динамо забил сборной Бразилии в матче отбора к ЧМ-2022
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...