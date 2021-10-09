Де Дзерби: Я хотел бы, чтобы Сенси снова работал со мной

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился своими симпатиями на счет защитника "Интера" Стефано Сенси.

"Сенси – потрясающий игрок. Не знаю, какие физические проблемы на него влияют, но я бы хотел, чтобы он снова работал со мной", – сказал Де Дзерби.