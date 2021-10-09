  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Дзерби: Я хотел бы, чтобы Сенси снова работал со мной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Я хотел бы, чтобы Сенси снова работал со мной

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер хорошо запомнил игрока

Де Дзерби: Я хотел бы, чтобы Сенси снова работал со мной

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился своими симпатиями на счет защитника "Интера" Стефано Сенси.

"Сенси – потрясающий игрок. Не знаю, какие физические проблемы на него влияют, но я бы хотел, чтобы он снова работал со мной", – сказал Де Дзерби.

Коуч тренировал Стефано Сенси в "Сассуоло" в сезоне 2018/19. Летом была информация о том, что "Шахтер" хотел приобрести игрока.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Стефано Сенси Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...