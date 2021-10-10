Тренер Миная: Севидов не в команде и не в клубе. Нигде

Новоиспеченный тренер закарпатского "Миная" Игорь Леонов прокомментировал кадровое состояние команды, а также поделился мыслями на счет ситуации вокруг Александра Севидова:

“ – Общались ли вы с руководством на предмет укрепления состава, чтобы выполнить эту задачу?

– Общались, но прямо сейчас состав мы укрепить не можем даже свободными агентами. А уже зимой будем брать точечно. Но, повторюсь, здесь в составе нормальные ребята, до которых нужно донести наши требования.

– Скажите, в связи с вашим приходом продолжит ли заниматься какой-либо деятельностью в клубе Александр Севидов?

– А он и не в команде, и не в клубе. Нигде. Могу точно сказать, что тему о его влиянии на команду раздувают СМИ. Его стопроцентно здесь нет. Поверьте мне, я такой человек, который всегда говорит правду. Ведь если будешь говорить неправду, то рано или поздно вылезет, что это не так. Никакого влияния на команду Александр Владимирович не имеет", - сказал Леонов.