Костышин: За спиной будут шушукаться, ведь ты ставишь сына в основной состав. Это наш хохляцкий менталитет

Экс-наставник "Колоса" из Ковалевки Руслан Костышин рассказал о всех проблемах игры за команду его сына.

– Это очень тяжело. Он должен быть на две головы сильнее конкурентов, потому что всегда за спиной будут шушукаться, ведь ты ставишь сына в основной состав. Это наш хохляцкий менталитет, без этого никуда: "Вот, он сына ставит".

Я очень часто кричал на Дениса, к нему всегда было повышенное внимание. Действительно тяжело, потому что я постоянно на нем срывался, хотел, чтобы он был сильнее. А ему еще тяжелее – он не должен ошибаться.

– Говорят, ты пихал ему даже после хороших матчей.

– Так и есть.

– Как Денис на это реагирует?

– Слезы. Я его так воспитал, что он не может ко мне матом сказать. Он даже манишку не может выбросить, слезы на глазах стоят, – сказал Костышин.