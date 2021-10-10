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Костышин: За спиной будут шушукаться, ведь ты ставишь сына в основной состав. Это наш хохляцкий менталитет

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Тренер вспомнил времена работы в "Колосе"

Костышин: За спиной будут шушукаться, ведь ты ставишь сына в основной состав. Это наш хохляцкий менталитет

Олександр Приходько

Новина українською

Экс-наставник "Колоса" из Ковалевки Руслан Костышин рассказал о всех проблемах игры за команду его сына.

– Это очень тяжело. Он должен быть на две головы сильнее конкурентов, потому что всегда за спиной будут шушукаться, ведь ты ставишь сына в основной состав. Это наш хохляцкий менталитет, без этого никуда: "Вот, он сына ставит".

Я очень часто кричал на Дениса, к нему всегда было повышенное внимание. Действительно тяжело, потому что я постоянно на нем срывался, хотел, чтобы он был сильнее. А ему еще тяжелее – он не должен ошибаться.

– Говорят, ты пихал ему даже после хороших матчей.

– Так и есть.

– Как Денис на это реагирует?

– Слезы. Я его так воспитал, что он не может ко мне матом сказать. Он даже манишку не может выбросить, слезы на глазах стоят, – сказал Костышин.

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В статье: Руслан Костышин Денис Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
10.10.2021 в 13:37
Тобто, нетерпимість до непотизму - то є наша національна риса? :-)Україна - це Европа!
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