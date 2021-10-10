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Кривцов: При Луческу в Динамо стало больше дисциплины

Премьер-лига
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Защитник "горняков" высказался насчет коуча "бело-синих"

Кривцов: При Луческу в Динамо стало больше дисциплины

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов оценил игру киевского "Динамо" под руководством Мирчи Луческу.

– Сильно ли изменилось "Динамо" с приходом Мирчи Луческу?

– Изменилось. Вот только не могу сказать – сильно или нет. Прежде всего, появилось больше дисциплины.

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– С Мистером после его назначения общались?

– Нет, пока не удалось. Ни разу. Мы с ним на близком расстоянии даже не пересекались, – сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Meta-ratings.com.ua

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