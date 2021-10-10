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Кривцов: При Луческу в Динамо стало больше дисциплины
Защитник "горняков" высказался насчет коуча "бело-синих"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов оценил игру киевского "Динамо" под руководством Мирчи Луческу.
– Сильно ли изменилось "Динамо" с приходом Мирчи Луческу?
– Изменилось. Вот только не могу сказать – сильно или нет. Прежде всего, появилось больше дисциплины.
– С Мистером после его назначения общались?
– Нет, пока не удалось. Ни разу. Мы с ним на близком расстоянии даже не пересекались, – сказал Кривцов.
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Источник:Meta-ratings.com.ua
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