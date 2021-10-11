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25 лет назад Ринат Ахметов стал президентом Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Юбилей в донецком клубе

25 лет назад Ринат Ахметов стал президентом Шахтера

Новина українською

11 октября 1996-го года бизнесмен Ринат Ахметов стал владельцем и президентом футбольного клуба "Шахтер" (Донецк). До этого владельцем "Шахтера" был криминальный авторитет Ахать Брагин, который погиб в результате взрыва бомбы 15 октября 1995-го года на стадионе во время матча "Шахтера" и "Таврии".

После того, как "Шахтер" стал собственностью Ахметова, донецкий клуб сумел завершить гегемонию киевского "Динамо" в чемпионате Украины. Более того, горняки стали первым украинским клубом, который после провозглашения независимости выиграл европейский клубный трофей - Кубок УЕФА. В общем, за время правления Ахметова "Шахтер" добыл 35 трофеев, в том числе 13 чемпионских титулов.

Ринат Ахметов уже много лет удерживает титул самого богатого человека Украины. В 2021 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 7,6 млрд долларов. Это позволяет входить "Шахтеру" в число самых богатых клубов мира. В 2019-м в рейтинге Socceres Football Finance "Шахтер" занимал 25 место в ТОП-100.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Only DK (Kyiv)
11.10.2021 в 10:01
Черный день в истории украинского футбола
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.10.2021 в 09:53
Кривавий Наперсточник вбив свого патрона Аліка Грека, й зайняв його місце.
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zloyded (Киев)
11.10.2021 в 09:51
Вот сразу и видно какие сайты обслуживают Рыната
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