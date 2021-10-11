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25 лет назад Ринат Ахметов стал президентом Шахтера
Юбилей в донецком клубе
11 октября 1996-го года бизнесмен Ринат Ахметов стал владельцем и президентом футбольного клуба "Шахтер" (Донецк). До этого владельцем "Шахтера" был криминальный авторитет Ахать Брагин, который погиб в результате взрыва бомбы 15 октября 1995-го года на стадионе во время матча "Шахтера" и "Таврии".
После того, как "Шахтер" стал собственностью Ахметова, донецкий клуб сумел завершить гегемонию киевского "Динамо" в чемпионате Украины. Более того, горняки стали первым украинским клубом, который после провозглашения независимости выиграл европейский клубный трофей - Кубок УЕФА. В общем, за время правления Ахметова "Шахтер" добыл 35 трофеев, в том числе 13 чемпионских титулов.
Ринат Ахметов уже много лет удерживает титул самого богатого человека Украины. В 2021 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 7,6 млрд долларов. Это позволяет входить "Шахтеру" в число самых богатых клубов мира. В 2019-м в рейтинге Socceres Football Finance "Шахтер" занимал 25 место в ТОП-100.
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