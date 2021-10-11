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Стало известно, сколько налогов заплатил Шахтер в сезоне 2020/21

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" представили годовой отчет

Стало известно, сколько налогов заплатил Шахтер в сезоне 2020/21

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Стало известно, сколько "Шахтер" заплатил налогов за сезон 2020/2021.

В прошлом сезоне горняки заплатили в государственный бюджет Украины 496 миллионов 996 тысяч гривен налогов. Сумма НДФЛ составила 364 миллиона 913 тысяч гривен.

Ранее сообщалось о том, сколько донецкий клуб заработал за сезон 2020/2021.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (4)
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Цап-царап (Харків)
11.10.2021 в 12:31
А не по офшорам деньги ныкать, как некоторые "патриоты"...
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+1
-3
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 12:34
Ти думаєш, що у ахметки все бабло тут?))) І все оподатковане?)))
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2021 в 12:44
ага, на этом сайте!)))
+1
-3
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 13:06
Маю на увазі: в Україні. петросянство - не твоє.
+2
0


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