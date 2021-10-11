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Стало известно, сколько налогов заплатил Шахтер в сезоне 2020/21
"Горняки" представили годовой отчет
Фото: ФК Шахтер Донецк
Стало известно, сколько "Шахтер" заплатил налогов за сезон 2020/2021.
В прошлом сезоне горняки заплатили в государственный бюджет Украины 496 миллионов 996 тысяч гривен налогов. Сумма НДФЛ составила 364 миллиона 913 тысяч гривен.
Ранее сообщалось о том, сколько донецкий клуб заработал за сезон 2020/2021.
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Источник:ФК Шахтер Донецк
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Комментарии (4)
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Цап-царап (Харків)
11.10.2021 в 12:31
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+1
-3
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 12:34
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0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2021 в 12:44
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-3
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 13:06
+2
0
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