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Де Дзерби: Я столкнулся с некоторыми трудностями из-за языка. В Италии было легче готовиться к матчам

Премьер-лига
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Итальянский специалист рассказал о работе в донецком клубе

Де Дзерби: Я столкнулся с некоторыми трудностями из-за языка. В Италии было легче готовиться к матчам

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о работе в донецком клубе.

"Я хорошо лажу в "Шахтере". Я столкнулся с некоторыми трудностями из-за языка и специфики чемпионата. В Италии было легче готовиться к матчам – по именам это было проще".

Чего жду от матча с "Реалом"? "Обычно я не думаю дальше следующей игры, но Лига чемпионов это и престижно и стояще для того, кто начинал в Серии Д 9 лет назад. Лига чемпионов – это прекрасная витрина, но если сравнивать ее с чемпионатом, то я больше волнуюсь о втором. Я хочу восстановить иерархию в Украине.

Мы еще не готовы к Лиге чемпионов так, как я бы хотел. Мы только начали, и здесь у нас много молодых игроков", – сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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