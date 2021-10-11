Верес в контрольном матче проиграл Львову

"Верес" и ПФК "Львов" провели контрольный матч во время паузы в чемпионате Украины, вызванной международными поединками.

Спарринг завершился победой львовской команды со счетом 2:0. Поединок команды доигрывали вдесятером из-за обоюдного удаления на 77-й минуте.

Голы счету на Эрнеста Антви. Отмечается, что в составе "Вереса" сыграли два потенциальных новичка — камерунский защитник Даниэль Ками и австрийский опорник Мануэль Мартич.

Напомним, "Верес" занимает девятое место в УПЛ. ПФК "Львов" идет на 13-й позиции.

Товарищеский матч, 10 октября

"Верес" - "Львов" - 2:0

Верес: Кичак, С. Шестаков (Солдат, 46), Ками (Мирошник, 68) Гончаренко, Немчанинов, Дахновский (Е. Пасич, 46), Кучеров (Полюлях, 46), Мартич (Петько, 68), Г. Пасич (Тимофеенко, 46), Гегедош, М. Шестаков (Сергийчук, 46).

Голы: Эрнест, 82, 90

Удаления: ?, 77 — Тимофеенко, 77