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Верес в контрольном матче проиграл Львову
Львовяне добыли победу благодарю дублю Эрнеста Антви
Фото: НК Верес
"Верес" и ПФК "Львов" провели контрольный матч во время паузы в чемпионате Украины, вызванной международными поединками.
Спарринг завершился победой львовской команды со счетом 2:0. Поединок команды доигрывали вдесятером из-за обоюдного удаления на 77-й минуте.
Голы счету на Эрнеста Антви. Отмечается, что в составе "Вереса" сыграли два потенциальных новичка — камерунский защитник Даниэль Ками и австрийский опорник Мануэль Мартич.
Напомним, "Верес" занимает девятое место в УПЛ. ПФК "Львов" идет на 13-й позиции.
Товарищеский матч, 10 октября
"Верес" - "Львов" - 2:0
Верес: Кичак, С. Шестаков (Солдат, 46), Ками (Мирошник, 68) Гончаренко, Немчанинов, Дахновский (Е. Пасич, 46), Кучеров (Полюлях, 46), Мартич (Петько, 68), Г. Пасич (Тимофеенко, 46), Гегедош, М. Шестаков (Сергийчук, 46).
Голы: Эрнест, 82, 90
Удаления: ?, 77 — Тимофеенко, 77
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