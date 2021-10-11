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УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча 2-го тура Минай - Колос
В ноябре Минай проведет 4 подряд домашних матча
Фото - ФК Колос / Автор - невідомий
Стала известна дата проведения перенесенного матча 2 тура УПЛ, в котором "
Поединок состоится в среду, 24 ноября.
Интересно, этот поединок станет третьим подряд домашним матчем "Миная" в ноябре. Всего в этом месяце команда сыграет 4 подряд домашних матча (6, 20, 24 и 27 ноября).
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Источник:ФК Минай
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