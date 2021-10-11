Игорь Суркис: Мы с братом убеждали Ахметова принять Шахтер

Президент " Динамо " Игорь Суркис в день 25-летней годовщины Рината Ахметова как президента "Шахтера", рассказал об их первом знакомстве.

"Я познакомился с Ринатом, когда ему было восемнадцать лет. Это было на чьем-то дне рождения в Киеве. Пути наши какое-то время не пересекались.

Когда мы уже потом с братом встретились с ним в Монако, то Григорий Михайлович убеждал его взять "Шахтер". Донецкий клуб был бойцовской командой с традициями. Мы с братом считали, что "Шахтеру" нельзя уходить в небытие.

Может и это послужило тому, чтобы Ринат Леонидович все же принял "Шахтер". Он, в отличие от многих других президентов клубов, которые постепенно входят в процесс, с первого дня серьезно взялся за команду", — сказал Суркис.