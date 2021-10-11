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Игорь Суркис: Мы с братом убеждали Ахметова принять Шахтер

Премьер-лига
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(1 голосов)

11 октября исполнилось 25 лет, как Ринат Ахметов стал президентом Шахтера

Игорь Суркис: Мы с братом убеждали Ахметова принять Шахтер

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в день 25-летней годовщины Рината Ахметова как президента "Шахтера", рассказал об их первом знакомстве.

"Я познакомился с Ринатом, когда ему было восемнадцать лет. Это было на чьем-то дне рождения в Киеве. Пути наши какое-то время не пересекались.

Когда мы уже потом с братом встретились с ним в Монако, то Григорий Михайлович убеждал его взять "Шахтер". Донецкий клуб был бойцовской командой с традициями. Мы с братом считали, что "Шахтеру" нельзя уходить в небытие.

Может и это послужило тому, чтобы Ринат Леонидович все же принял "Шахтер". Он, в отличие от многих других президентов клубов, которые постепенно входят в процесс, с первого дня серьезно взялся за команду", — сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Ринат Ахметов Григорий Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (17)
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Viktor Ivanjvich
11.10.2021 в 19:34
Я познакомился с Ринатом, когда ему было восемнадцать лет в то время Игорек был начальником отдела РСУ. и Ренат что там в 18 делал то.ХОТЬ бы врал и сопоставил даты-кто кем был( 1984 год) откройте википедию- о ужас - оба братья работали в в 1990 году в горисполкоме по ЖКХ, и стали руководителями ДИНАМО.а Ахметов в то время только учился в ДНУ - ГДЕ ЖЕ ВСЁ ЖЕ они пересеклись то. ВО БРЕХНЯ КАКАЯ .
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+3
0
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Red_Cat (Салоники)
11.10.2021 в 19:31
два сапога - пара. одни вальнули Островского, второй - Брагина
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+3
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
11.10.2021 в 19:23
Що не кажiть, а поки що Ахмєтов - найуспiшнiший футбольний менеджер Украiни.
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+4
-3
bombard (Харьков)
11.10.2021 в 19:26
А Шахтер, как ни крути, пока лучшая команда независимой Украины.
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+4
-4
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Виктор 2209 (Мехико)
11.10.2021 в 20:09
Это самый успешный бандит Украины!
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+2
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
11.10.2021 в 20:22
Це не суперечить тому, що вiн - найуспiшнiший футбольний менеджер Украiни.
0
0
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Viktor Ivanjvich
11.10.2021 в 19:21
эти комсомольские работники такое иногда скажут- при чем здесь они и ахметов. Шахтер в то время всем заведовал Брагин, только после смерти ахметов начал подбирать под себя, в том числе и несколько предприятий , у которого и была эта команда. Тогда то и достался ШАХТЕР Ахметову, который к сведению любил футбол. А суркисы в то время собирали со всего бывшего союза команду- ведь каждый мечтал поиграть в ДК. и ВСЕ сливки собрали но увы первый Чемпионат всё же просрали.
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+3
-3
ДобрийВечір (Трип’ять)
11.10.2021 в 19:32
Не потрібно писати про те чого не знаєш, Гриша прийшов до ДК в 93 після того як Таврія в 92 виграла перше чемпіонство.
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+2
-1
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Viktor Ivanjvich
11.10.2021 в 19:36
Открой википедию- и почитай кем был ГРИША-1991—1993: генеральный директор СП «Динамо-Атлантик» а игорек 1990—1994 гг. — директор коммерческого центра СП «Динамо-Атлантик». ЭТО ЧТО?
0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.10.2021 в 19:12
Верняк по этому!
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
11.10.2021 в 19:11
И ахатика помогли вальнуть
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+4
-2
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kotіgorok (Чернiгiв)
11.10.2021 в 19:28
Шо так розпереживався за бандюганом?
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+1
-1
ukatan (Харьковская обл.)
11.10.2021 в 19:06
Ох, братья и любители лапшу на уши вешать! Еще скажите, что очень хотели конкурента для "Динамо" в борьбе за чемпионство!
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+7
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
11.10.2021 в 19:04
А ще вони з братом Іллічу тягати колоду допомагали.
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+9
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2021 в 19:46
унитазы
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+3
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
11.10.2021 в 20:05
0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
11.10.2021 в 18:59
Так він же йому і так від Брагіна у спадок дістався.
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-1


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