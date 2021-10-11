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Палкин: Переезд Шахтера в Киев - еще один шаг навстречу болельщикам

Премьер-лига
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(4 голосов)

Горняков поддерживают во всех регионах страны

Палкин: Переезд Шахтера в Киев - еще один шаг навстречу болельщикам

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подвел итоги прошлого сезона для клуба.

"Сезон-2020/21 навсегда войдет в историю мирового футбола как год, в котором все мы столкнулись с невиданными ранее трудностями и абсолютно новыми вызовами. Пандемия COVID-19 серьезнейшим образом сказалась на деятельности каждого клуба: плотный график матчей отражался на результатах команд, пустые стадионы лишали игроков поддержки, а болельщиков – радости футбола, клубы несли значительные финансовые потери.

Для "Шахтера" сезон начался с переезда в Киев. 4 последних года команда проводила домашние матчи в Харькове на ОСК "Металлист", ранее на протяжении 2 лет играла во Львове. Мы благодарны за то, как нас принимали в этих городах, за яркую поддержку трибун, без которой победы были бы невозможны. "Шахтер" сегодня – популярный национальный бренд, его поддерживают во всех регионах страны. Поэтому решение о проведении домашних матчей в Киеве на "Олимпийском" – еще один шаг навстречу нашим болельщикам.

Новый сезон команда начала всего через 3 дня после окончания предыдущего. Отсутствие отдыха и предсезонной подготовки, а также вспышка коронавируса среди игроков повлияли на спортивные результаты. Впервые за 5 лет "Шахтеру" не удалось завоевать чемпионство и Кубок Украины. Но были и позитивные моменты. В этом сезоне добились невероятного прогресса наши молодые футболисты, многие из которых, ощущая доверие тренерского штаба, завоевали место в первой команде. В Лиге чемпионов у "Шахтера" был один из самых юных составов среди всех участников турнира. И молодые игроки одержали 2 выдающиеся победы над самым титулованным клубом Лиги чемпионов – "Реалом". Эти матчи, несомненно, войдут в историю.

Несмотря на все сложности, "Шахтеру" удается противостоять глобальным вызовам, продолжать развиваться и двигаться вперед. Неслучайно наш клуб имеет наивысший рейтинг УЕФА среди всех клубов Восточной Европы и входит в число 20 сильнейших на континенте. Я уверен, в будущем сезоне мы станем только сильнее как клуб и как команда, объединенная общими целями. А цели и задачи у нас всегда самые амбициозные – побеждать, завоевывать трофеи, устанавливать новые высокие стандарты и оставаться одним из лучших футбольных клубов Европы", – сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (22)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.10.2021 в 20:45
Геть з Києва! Час і честь знати - повертатись на Донбас. Там ваш дім, ваші вболівальники. Але честь знати - це точно не про вас.
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.10.2021 в 20:42
Брехливий палкінд
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+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
11.10.2021 в 20:35
Ріалі? У вас в Харкові вболівальників БІЛЬШЕ, ніж в Києві... Ви якраз задом до своїх вболівальників харківських повернулися! Я був у Харкові колись у відрядженні і випадково попав на матч ШД в ЛЧ, так на Металісті реально підтримка була, купа фанатів-переселенців з Донбасу, та й серед харків'ян фанадів кротів більше, ніж серед киян... У Києві так НЕ БУДЕ! Відвідуваність зараз у ШД МЕНША, ніж була в Харкові!
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+1
0
italiano
11.10.2021 в 20:19
палочкин иди на )(уй и забери с собой свою чмохтьорскую помойку,а конкретней в ваш родной арендуполь по месту прописки
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.10.2021 в 20:15
Настоящий "шаг к болельщикам" Ахметов сделал когда сепарам Донбасс слил.
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+4
0
LEVgcUqs (Чернігів)
11.10.2021 в 20:05
Що можна сказати про цього наглого трубадура. І це почалося з часів янека, коли по всій Україні на керівні посади розповзлися донецькі і луганські, які привикли тільки управляти, незважаючи ні на що.. І те що і це яскравий приклад нахабства. Він приїхав у Київ і хоче накласти свої лапи, щахтьор Донецьк називається. Але кияни не дурні люди, всіляких найд їм не потрібно. Це яскраво і показали два матчі з Динамо Київ, коли за цей шахтьор уболівала невелика кількість Я думаю і так далі буде.
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+4
0
Архат (Киев)
11.10.2021 в 19:57
Чем больше я читаю их комментарии, тем больше убеждаюсь, что они больные. И 2014 год их ничему не научил.
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+3
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
11.10.2021 в 19:54
Ласкаво просимо до Києва, славетнi шахтарi!
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+1
-8
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 19:55
Де шахтарі і чим вони славетні? Запроси їх до свого Чернігова, будеш там радіти)))
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+4
-3
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
11.10.2021 в 19:57
Наприклад, виграшем останнього в iсторiї кубка УЄФА.
+2
-7
LEVgcUqs (Чернігів)
11.10.2021 в 20:02
Славетні шахтарі з Бразилії, чорненькі, які тільки вилізли з шахт Бразилії.
Ответить
+4
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
11.10.2021 в 20:06
Тебе турбує колiр шкiри?
+1
-3
italiano
11.10.2021 в 20:17
Тупоголовый сепар,хватит писать через переводчик..все и так знают,что ты лухандонскся мокша
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+2
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
11.10.2021 в 20:20
В тебе мiзкiв навiть на перекладача не вистачає
+1
-2
italiano
11.10.2021 в 20:23
Чучело ,ти касапське..моіх мізків на всю твою сімейку даунів хватить)))))
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
11.10.2021 в 19:53
Шахтер Донецк из Мариуполя,играющий в Харькове, переезжает в Киев Это простите как ?? Это почти как Запорожье-Кривой Рог -Транзит:))
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+5
0
avatar
KovaLL (Киев)
11.10.2021 в 19:52
Шахтар в будь-якому місті буде другий
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+4
0
italiano
11.10.2021 в 20:20
Куда не припрутся ,всюду им не рады)))))))
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+2
0
Соколов (Никополь)
11.10.2021 в 19:32
Вы баннеры видите что вам там не рады.?
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+7
-2
Юра с Амура (Дніпро)
11.10.2021 в 19:37
Надо конкретнее писать. Не "не рады", а нах отсюда!
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+6
-3
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kotіgorok (Чернiгiв)
11.10.2021 в 19:56
Купка ватних сєпарiв - це не всьой Києв! Вiдвiдування iгор Шахтаря показує, що люди ходять на нього значно охочiше анiж на опезежешникiв.
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+2
-5
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
11.10.2021 в 20:39
Ку-ку, відвідуваність матчів ШД на значно меншому Металісті у значно меншому за Київ Харкові була БІЛЬШОЮ!
0
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