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Палкин: Переезд Шахтера в Киев - еще один шаг навстречу болельщикам
Горняков поддерживают во всех регионах страны
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "
"Сезон-2020/21 навсегда войдет в историю мирового футбола как год, в котором все мы столкнулись с невиданными ранее трудностями и абсолютно новыми вызовами. Пандемия COVID-19 серьезнейшим образом сказалась на деятельности каждого клуба: плотный график матчей отражался на результатах команд, пустые стадионы лишали игроков поддержки, а болельщиков – радости футбола, клубы несли значительные финансовые потери.
Для "Шахтера" сезон начался с переезда в Киев. 4 последних года команда проводила домашние матчи в Харькове на ОСК "Металлист", ранее на протяжении 2 лет играла во Львове. Мы благодарны за то, как нас принимали в этих городах, за яркую поддержку трибун, без которой победы были бы невозможны. "Шахтер" сегодня – популярный национальный бренд, его поддерживают во всех регионах страны. Поэтому решение о проведении домашних матчей в Киеве на "Олимпийском" – еще один шаг навстречу нашим болельщикам.
Новый сезон команда начала всего через 3 дня после окончания предыдущего. Отсутствие отдыха и предсезонной подготовки, а также вспышка коронавируса среди игроков повлияли на спортивные результаты. Впервые за 5 лет "Шахтеру" не удалось завоевать чемпионство и Кубок Украины. Но были и позитивные моменты. В этом сезоне добились невероятного прогресса наши молодые футболисты, многие из которых, ощущая доверие тренерского штаба, завоевали место в первой команде. В Лиге чемпионов у "Шахтера" был один из самых юных составов среди всех участников турнира. И молодые игроки одержали 2 выдающиеся победы над самым титулованным клубом Лиги чемпионов – "Реалом". Эти матчи, несомненно, войдут в историю.
Несмотря на все сложности, "Шахтеру" удается противостоять глобальным вызовам, продолжать развиваться и двигаться вперед. Неслучайно наш клуб имеет наивысший рейтинг УЕФА среди всех клубов Восточной Европы и входит в число 20 сильнейших на континенте. Я уверен, в будущем сезоне мы станем только сильнее как клуб и как команда, объединенная общими целями. А цели и задачи у нас всегда самые амбициозные – побеждать, завоевывать трофеи, устанавливать новые высокие стандарты и оставаться одним из лучших футбольных клубов Европы", – сказал Палкин.
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