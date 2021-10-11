Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фенербахче заинтересовался Довбиком - СМИ
Пока что речь идет о сборе информации
Фото: UA-Футбол/Автор - Павел Маменко
Форвард "
По данным источника, футболист привлек внимание главного тренера Витора Перейры в матчах отбора ЧМ-2022, после чего тренер дал задание клубным скаутам более внимательно отследить игрока.
Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявлял турецкий "Трабзонспор", руководство которого якобы даже контактировало с "Днепром-1".
Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик сыграл за "Днепр-1" 10 матчей, в которых он отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
Популярное сейчас
- Петраков: Я знаю игроков с 2010-го, тогда их надо было мотивировать, сейчас не нужно
- Куртуа – о матче за бронзу Лиги наций: Мы играли только для того, чтобы УЕФА получил побольше денег
- Яремчук: Петраков - игрок матча с Финляндией
- Минай возглавил бывший тренер Мариуполя и молодежки донецкого Шахтера
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО