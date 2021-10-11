Фенербахче заинтересовался Довбиком - СМИ

Форвард " Днепра-1 " и сборной Украины Артем Довбик попал на радары турецкого "Фенербахче", сообщает Fotomac.

По данным источника, футболист привлек внимание главного тренера Витора Перейры в матчах отбора ЧМ-2022, после чего тренер дал задание клубным скаутам более внимательно отследить игрока.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявлял турецкий "Трабзонспор", руководство которого якобы даже контактировало с "Днепром-1".

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик сыграл за "Днепр-1" 10 матчей, в которых он отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.