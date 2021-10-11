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Фенербахче заинтересовался Довбиком - СМИ

Премьер-лига
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Фенербахче заинтересовался Довбиком - СМИ

Фото: UA-Футбол/Автор - Павел Маменко

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Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик попал на радары турецкого "Фенербахче", сообщает Fotomac.

По данным источника, футболист привлек внимание главного тренера Витора Перейры в матчах отбора ЧМ-2022, после чего тренер дал задание клубным скаутам более внимательно отследить игрока.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявлял турецкий "Трабзонспор", руководство которого якобы даже контактировало с "Днепром-1".

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик сыграл за "Днепр-1" 10 матчей, в которых он отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Fotomac

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