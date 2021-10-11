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Шахтер чаще других использует легионеров в УПЛ, Десна - вообще нет
Интересная статистика по легионерам в УПЛ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Футбольная обсерватория CIES подсчитала данные по количеству игрового времени легионеров в европейских чемпионатах.
Среди клубов
В то же время, "Десна" вообще не использовала легионерах в своих поединках. Среди 474 команд Европы, кроме черниговцев, такой показатель только у "Атлетика" из Бильбао.
Также в топ-3 УПЛ по данному показателю – "Ворскла" (40,9%) и "Львов" (32,2%).
"Динамо" расположилось на 8-м месте рейтинга (17%).
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