Шахтер чаще других использует легионеров в УПЛ, Десна - вообще нет

Футбольная обсерватория CIES подсчитала данные по количеству игрового времени легионеров в европейских чемпионатах.

Среди клубов УПЛ наибольшее количество времени на поле провели легионеры "Шахтера" - 54,6%.

В то же время, "Десна" вообще не использовала легионерах в своих поединках. Среди 474 команд Европы, кроме черниговцев, такой показатель только у "Атлетика" из Бильбао.

Также в топ-3 УПЛ по данному показателю – "Ворскла" (40,9%) и "Львов" (32,2%).

"Динамо" расположилось на 8-м месте рейтинга (17%).