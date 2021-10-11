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Шахтер чаще других использует легионеров в УПЛ, Десна - вообще нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересная статистика по легионерам в УПЛ

Шахтер чаще других использует легионеров в УПЛ, Десна - вообще нет

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Футбольная обсерватория CIES подсчитала данные по количеству игрового времени легионеров в европейских чемпионатах.

Среди клубов УПЛ наибольшее количество времени на поле провели легионеры "Шахтера" - 54,6%.

В то же время, "Десна" вообще не использовала легионерах в своих поединках. Среди 474 команд Европы, кроме черниговцев, такой показатель только у "Атлетика" из Бильбао.

Также в топ-3 УПЛ по данному показателю – "Ворскла" (40,9%) и "Львов" (32,2%).

"Динамо" расположилось на 8-м месте рейтинга (17%).

Шахтер чаще других использует легионеров в УПЛ, Десна - вообще нет - изображение 1
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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Источник:
CIES

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Комментарии (4)
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Only DK (Kyiv)
12.10.2021 в 00:23
Ну с даунецким обезьянником все понятно. На помойку
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.10.2021 в 00:56
..., - это были $only от dkkyiv
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0
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Nikola1986 (Dnipro)
12.10.2021 в 00:02
Могу ошибаться, но Леван Арвеладзе не легионер?
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Only DK (Kyiv)
12.10.2021 в 00:23
По паспорту нет
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0
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