Верес собирается подписать новичков из Австрии и Франции

"Верес" просматривает двух новичков, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, в ровенской команде находятся защитник из Франции Даниэль Ками и опорный полузащитник из Австрии Мануэль Мартич. Они оба являются свободными агентами.

Отмечается, что главный тренер Юрий Вирт определится с ними до конца этой недели. Добавим, что легионеры уже успели принять участие в спарринге со "Львовом" (0:2).

25-летний Ками ранее выступал за "Дечич" из Черногории, финский "Интер Турку", словенскую "Олимпию" и сербскую "Инджию".

26-летний Мартич защищал цвета "Санкт-Пельтена", венского "Рапида" из Австрии, хорватского "Интера Запрешич" и венгерского "Мезекевешд".

Напомним, "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.