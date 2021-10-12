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Верес собирается подписать новичков из Австрии и Франции
Ровенчане могут усилиться легионерами
Фото: ФК Верес / Автор неизвестен
"Верес" просматривает двух новичков, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По данным источника, в ровенской команде находятся защитник из Франции Даниэль Ками и опорный полузащитник из Австрии Мануэль Мартич. Они оба являются свободными агентами.
Отмечается, что главный тренер Юрий Вирт определится с ними до конца этой недели. Добавим, что легионеры уже успели принять участие в спарринге со "Львовом" (0:2).
25-летний Ками ранее выступал за "Дечич" из Черногории, финский "Интер Турку", словенскую "Олимпию" и сербскую "Инджию".
26-летний Мартич защищал цвета "Санкт-Пельтена", венского "Рапида" из Австрии, хорватского "Интера Запрешич" и венгерского "Мезекевешд".
Напомним, "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.
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