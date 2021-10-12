  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес собирается подписать новичков из Австрии и Франции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес собирается подписать новичков из Австрии и Франции

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Ровенчане могут усилиться легионерами

Верес собирается подписать новичков из Австрии и Франции

Фото: ФК Верес / Автор неизвестен

Новина українською

"Верес" просматривает двух новичков, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, в ровенской команде находятся защитник из Франции Даниэль Ками и опорный полузащитник из Австрии Мануэль Мартич. Они оба являются свободными агентами.

Отмечается, что главный тренер Юрий Вирт определится с ними до конца этой недели. Добавим, что легионеры уже успели принять участие в спарринге со "Львовом" (0:2).

25-летний Ками ранее выступал за "Дечич" из Черногории, финский "Интер Турку", словенскую "Олимпию" и сербскую "Инджию".

26-летний Мартич защищал цвета "Санкт-Пельтена", венского "Рапида" из Австрии, хорватского "Интера Запрешич" и венгерского "Мезекевешд".

Напомним, "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
androma (Вересневе)
12.10.2021 в 09:47
Верес радує. Поле майже готове до ігор, база будується, команда підсилюється і іде до своєї мети -- грати в євротурнірі.
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
12.10.2021 в 09:12
а своих пацанов на скамейку а потом не кому играть за СУ
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
12.10.2021 в 09:24
А свои инвалиды и не могут конкурировать?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...