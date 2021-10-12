Мариуполь выбрал лучшего игрока в сентябре

"Мариуполь" подвел итоги голосования на лучшего игрока азовцев в сентябре.

По мнению пользователей страниц клуба в Facebook, Instagram и Telegram, лучшим игроком команды в минувшем месяце стал голкипер Олег Кудрик. Второе место занял Дмитрий Топалов, третье – Андрей Кулаков.

Напомним, "Мариуполь" находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, в активе клуба 4 очка.