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Мариуполь выбрал лучшего игрока в сентябре
Болельщики определили лучшего футболиста месяца
Фото: ФК Мариуполь
"Мариуполь" подвел итоги голосования на лучшего игрока азовцев в сентябре.
По мнению пользователей страниц клуба в Facebook, Instagram и Telegram, лучшим игроком команды в минувшем месяце стал голкипер Олег Кудрик. Второе место занял Дмитрий Топалов, третье – Андрей Кулаков.
Напомним, "Мариуполь" находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, в активе клуба 4 очка.
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Источник:ФК Мариуполь
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