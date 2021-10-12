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У футболиста донецкого Шахтера родилась дочь
Педриньо впервые стал отцом
Фото: ФК Шахтер Донецк
В семье 23-летнего полузащитника донецкого "Шахтера" Педриньо пополнение. 11 октября футболист впервые стал отцом, у него родилась дочь. Об этом он сообщил на своей страницы в Instagram.
Бразилец перешел в донецкий клуб минувшим летом из португальской "Бенфики".
В текущем сезоне Педриньо провел за "Шахтер" 11 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и выполнил одну результативную передачу.
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Комментарии (2)
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Maryan (Lviv)
12.10.2021 в 09:36
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.10.2021 в 09:11
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