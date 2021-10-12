У футболиста донецкого Шахтера родилась дочь

В семье 23-летнего полузащитника донецкого "Шахтера" Педриньо пополнение. 11 октября футболист впервые стал отцом, у него родилась дочь. Об этом он сообщил на своей страницы в Instagram.

Бразилец перешел в донецкий клуб минувшим летом из португальской "Бенфики".

В текущем сезоне Педриньо провел за "Шахтер" 11 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и выполнил одну результативную передачу.