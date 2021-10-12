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Тренер Вереса: Еще не приняли решение по игрокам, которые находятся на просмотре

Премьер-лига
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Ровенский клуб просматривает двух легионеров

Тренер Вереса: Еще не приняли решение по игрокам, которые находятся на просмотре

Фото: НК Верес

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Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подытожил выступления подопечных в контрольных матчах со "Львовом" (0:2) и командой U19 (4:1). А также рассказал о вероятности подписания новичков.

"Самое главное - возвращение Сергея Шестакова, который пропустил три с половиной месяца из-за травмы. Это радует.

Запланированные на время международной паузы в чемпионате спарринги мы провели на должном уровне. Игроки получили необходимую игровую практику.

Да, были ошибки. Особенно, во вчерашней игре, где пропустили дважды. Но хорошо, что эти ошибки мы сделали в контрольных матчах. Уже проанализировали их. И надеюсь, что больше их не допустим. Сегодня было легче. Поэтому больше работали с мячом. С хорошим настроением начинаем подготовку к "Черноморцу".

Еще не приняли решение по игрокам, которые находятся на просмотре. Будем думать. Довольны их действиями, но все зависит от того, как пройдут переговоры", - сказал Вирт.

Напомним, что "Верес" просматривает двух новичков из Австрии и Франции. В 11-м туре УПЛ команда Юрия Вирта 18 октября на выезде сыграет против "Черноморца".

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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