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Тренер Вереса: Еще не приняли решение по игрокам, которые находятся на просмотре
Ровенский клуб просматривает двух легионеров
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подытожил выступления подопечных в контрольных матчах со "Львовом" (0:2) и командой U19 (4:1). А также рассказал о вероятности подписания новичков.
"Самое главное - возвращение Сергея Шестакова, который пропустил три с половиной месяца из-за травмы. Это радует.
Запланированные на время международной паузы в чемпионате спарринги мы провели на должном уровне. Игроки получили необходимую игровую практику.
Да, были ошибки. Особенно, во вчерашней игре, где пропустили дважды. Но хорошо, что эти ошибки мы сделали в контрольных матчах. Уже проанализировали их. И надеюсь, что больше их не допустим. Сегодня было легче. Поэтому больше работали с мячом. С хорошим настроением начинаем подготовку к "Черноморцу".
Еще не приняли решение по игрокам, которые находятся на просмотре. Будем думать. Довольны их действиями, но все зависит от того, как пройдут переговоры", - сказал Вирт.
Напомним, что "Верес" просматривает двух новичков из Австрии и Франции. В 11-м туре УПЛ команда Юрия Вирта 18 октября на выезде сыграет против "Черноморца".
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