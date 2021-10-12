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Палкин: Перед первой встречей с Ахметовым у меня зашкаливало волнение

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендиректор "Шахтера" - о том, каким в его глазах является Ринат Ахметов

Палкин: Перед первой встречей с Ахметовым у меня зашкаливало волнение

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в день годовщины Рината Ахметова, как президента "горняков", рассказал о своем первом впечатлении от встречи с ним.

"Естественно, когда ты первый раз встречаешь такого человека, то у тебя зашкаливает волнение. До нашей первой встречи с Ахметовым, я много о нем слышал. Над ним витал ареол человека с большой буквы.

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Меня поразила его вера в людей и доверие. Если Ринат Леонидович в первые минуты встречи проникся к человеку и он ему интересен, то он может идти с таким человеком по жизни. На первой нашей встрече я увидел в нем высокий уровень интуиции. Он может не знать деталей чего-то, но интуиция помогает ему решать все вопросы на высоком уровне.

Мне, также была изначально видна его любовь и страсть к футболу и клубу "Шахтер". На протяжении всей моей работы, я встречался со многими президентами украинских и европейских клубов. Такого президента как Ахметов, не было нигде, — сказал Палкин в комментарии Футбол NEWS.

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В статье: Сергей Палкин Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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shurik47 (Київ)
12.10.2021 в 12:04
Описялся, бедолага. Малоросы они такие. Перед Хозяином на полусогнутых и с боязнью в глазах.
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+1
0
Caballero (DC)
12.10.2021 в 12:00
Да уж... Криворожцу попасть в пул донецкого мафиози...
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2021 в 11:58
Мабуть вже бачив як занурюється у мутні води Кальміуса з бетоном на ногах...
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+2
0
Гданьск (Gdańsk)
12.10.2021 в 10:54
Убийца не может быть человеком вообще, это дьявол.
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+4
0


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