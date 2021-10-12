Палкин: Перед первой встречей с Ахметовым у меня зашкаливало волнение

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в день годовщины Рината Ахметова, как президента "горняков", рассказал о своем первом впечатлении от встречи с ним.

" Естественно, когда ты первый раз встречаешь такого человека, то у тебя зашкаливает волнение. До нашей первой встречи с Ахметовым, я много о нем слышал. Над ним витал ареол человека с большой буквы.

Меня поразила его вера в людей и доверие. Если Ринат Леонидович в первые минуты встречи проникся к человеку и он ему интересен, то он может идти с таким человеком по жизни. На первой нашей встрече я увидел в нем высокий уровень интуиции. Он может не знать деталей чего-то, но интуиция помогает ему решать все вопросы на высоком уровне.

Мне, также была изначально видна его любовь и страсть к футболу и клубу "Шахтер". На протяжении всей моей работы, я встречался со многими президентами украинских и европейских клубов. Такого президента как Ахметов, не было нигде, — сказал Палкин в комментарии Футбол NEWS.