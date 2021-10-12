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Шахтер проведет автограф-сессию Маркоса Антонио в фан-шопе на НСК Олимпийский
Мероприятие состоится 13 октября в 19:00
Фото: ФК Шахтер Донецк
В среду, 13 октября в FC Shakhtar Store на НСК "Олимпийский" состоится автограф-сессия с футболистом "Шахтера" Маркосом Антонио.
Болельщики встретятся с полузащитником "оранжево-черных" Маркосом Антонио, смогут получить его автограф на памятных фото и увидеть Суперкубок Украины, который команда завоевала в сентябре.
Мероприятие состоится в среду, 13 октября, в 19:00.
Напомним, в текущем сезоне УПЛ "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице, в активе клуба 23 очка.
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