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Шахтер проведет автограф-сессию Маркоса Антонио в фан-шопе на НСК Олимпийский

Премьер-лига
(1 голосов)

Мероприятие состоится 13 октября в 19:00

Шахтер проведет автограф-сессию Маркоса Антонио в фан-шопе на НСК Олимпийский

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В среду, 13 октября в FC Shakhtar Store на НСК "Олимпийский" состоится автограф-сессия с футболистом "Шахтера" Маркосом Антонио.

Болельщики встретятся с полузащитником "оранжево-черных" Маркосом Антонио, смогут получить его автограф на памятных фото и увидеть Суперкубок Украины, который команда завоевала в сентябре.

Мероприятие состоится в среду, 13 октября, в 19:00.

Напомним, в текущем сезоне УПЛ "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице, в активе клуба 23 очка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Маркос Антонио
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (2)
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Соколов (Никополь)
12.10.2021 в 12:33
Вы забыли что вы гости в Киеве ? Ведите себя тихо ....А вы ведёте будто бы вы тут хозяева. Наглости через край
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KovaLL (Киев)
12.10.2021 в 11:27
Рано ще йому автографи роздавати
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