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Полузащитник Вереса Клец успешно перенес операцию на колене

Премьер-лига
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Сейчас у хавбека фиксатор на колене

Полузащитник Вереса Клец успешно перенес операцию на колене

Фото: НК Верес

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Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец успешно перенес операцию на колене и сейчас находится дома, сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Напомним, на тренировке перед игрой с "Александрией" Дмитрий получил травму. Врачи диагностировали разрыв крестообразной связки.

"8 октября Дмитрия Клеца прооперировали. Делали пластику передней крестообразной связки. Операция прошла успешно. Уже 9-го октября Дмитрия выписали домой.

Мы постоянно с ним общаемся. Он выполняет все рекомендации врачей. Сейчас у него на колене фиксатор. После того, как Дмитрий сможет снять этот фиксатор - мы начнем восстановительный процесс.

Дмитрий Кльоц находится в боевом настроении. Все идет по плану", - рассказал клубный врач Юрий Сиренко.

Добавим, в нынешнем сезоне Дмитрий Клец сыграл за "Верес" 9 матчей (8 в чемпионате и 1 в Кубке) и забил 1 гол.

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В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Клец
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Источник:
НК Верес

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