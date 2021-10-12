Полузащитник Вереса Клец успешно перенес операцию на колене

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец успешно перенес операцию на колене и сейчас находится дома, сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Напомним, на тренировке перед игрой с "Александрией" Дмитрий получил травму. Врачи диагностировали разрыв крестообразной связки.

"8 октября Дмитрия Клеца прооперировали. Делали пластику передней крестообразной связки. Операция прошла успешно. Уже 9-го октября Дмитрия выписали домой. Мы постоянно с ним общаемся. Он выполняет все рекомендации врачей. Сейчас у него на колене фиксатор. После того, как Дмитрий сможет снять этот фиксатор - мы начнем восстановительный процесс. Дмитрий Кльоц находится в боевом настроении. Все идет по плану", - рассказал клубный врач Юрий Сиренко.

Добавим, в нынешнем сезоне Дмитрий Клец сыграл за "Верес" 9 матчей (8 в чемпионате и 1 в Кубке) и забил 1 гол.

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