Марлос планирует завершить карьеру после ухода из Шахтера - источник

33-летний полузащитник Марлос не только планирует покинуть "Шахтер" в конце этого года, но и завершить активную карьеру футболиста. Об этом сообщает ресурс Bolavip Brasil.

По данным портала, руководство "Сан-Паулу" узнало от источников, близких к игроку, что Марлос хочет вернуться в Бразилию, но не для игры в футбол. Хавбек размышляет над вопросом завершения карьеры уже в конце года, чтобы быть поближе к семье и заняться другими, не связанными с футболом, делами.

Несмотря на это, "Сан-Паулу" дали понять Марлосу, что готовы его подписать, в случае, если он передумает.

Контракт футболиста с "Шахтером" истекает в декабре текущего года.

Ранее главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби заявил, что рассчитывает на футболиста. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщал, что донецкий клуб готов предложить новый контракт Марлосу.

Напомним, в текущем сезоне Марлос провел 15 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил два мяча и выполнил четыре результативные передачи.