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Марлос планирует завершить карьеру после ухода из Шахтера - источник

Премьер-лига
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(1 голосов)

Тем не менее у футболиста есть и другой вариант

Марлос планирует завершить карьеру после ухода из Шахтера - источник

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

33-летний полузащитник Марлос не только планирует покинуть "Шахтер" в конце этого года, но и завершить активную карьеру футболиста. Об этом сообщает ресурс Bolavip Brasil.

По данным портала, руководство "Сан-Паулу" узнало от источников, близких к игроку, что Марлос хочет вернуться в Бразилию, но не для игры в футбол. Хавбек размышляет над вопросом завершения карьеры уже в конце года, чтобы быть поближе к семье и заняться другими, не связанными с футболом, делами.

Несмотря на это, "Сан-Паулу" дали понять Марлосу, что готовы его подписать, в случае, если он передумает.

Контракт футболиста с "Шахтером" истекает в декабре текущего года.

Ранее главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби заявил, что рассчитывает на футболиста. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщал, что донецкий клуб готов предложить новый контракт Марлосу.

Напомним, в текущем сезоне Марлос провел 15 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил два мяча и выполнил четыре результативные передачи.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
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Источник:
Bolavip

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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
12.10.2021 в 14:13
Какая новость! Правда немного протухла,но такое случается даже с рыбой на Привозе.
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0
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Ракицкий (Ровлв)
12.10.2021 в 13:36
давно пора
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-2
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simargl (Чернигов)
12.10.2021 в 13:32
Один источник сказал другому источнику, а тот источник предположил своё и поделился этим с инсайдером, который передал всё в Сан-Паулу... но может все и не так. Зато шикарную новость отрыгнули ...
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