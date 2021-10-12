Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марлос планирует завершить карьеру после ухода из Шахтера - источник
Тем не менее у футболиста есть и другой вариант
Фото: ФК Шахтер Донецк
33-летний полузащитник Марлос не только планирует покинуть "Шахтер" в конце этого года, но и завершить активную карьеру футболиста. Об этом сообщает ресурс Bolavip Brasil.
По данным портала, руководство "Сан-Паулу" узнало от источников, близких к игроку, что Марлос хочет вернуться в Бразилию, но не для игры в футбол. Хавбек размышляет над вопросом завершения карьеры уже в конце года, чтобы быть поближе к семье и заняться другими, не связанными с футболом, делами.
Несмотря на это, "Сан-Паулу" дали понять Марлосу, что готовы его подписать, в случае, если он передумает.
Контракт футболиста с "Шахтером" истекает в декабре текущего года.
Ранее главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби заявил, что рассчитывает на футболиста. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщал, что донецкий клуб готов предложить новый контракт Марлосу.
Напомним, в текущем сезоне Марлос провел 15 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил два мяча и выполнил четыре результативные передачи.
Популярное сейчас
- Палкин: Перед первой встречей с Ахметовым у меня зашкаливало волнение
- Дерби Мостара - Босния в миниатюре. Война давно закончена, но единством даже не пахнет
- Первый участник ЧМ, разгром от Металлиста, финансы Шахтера. Главные новости за 11 октября
- Шевченко спрашивал - кто это, а затем благодарил за голевой пас. История Александра Рыкуна - ВИДЕО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО