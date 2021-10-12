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Шахтер перед матчем с Зарей устроит фан-фестиваль в стиле Oktoberfest

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки обещают много всего интересного

Шахтер перед матчем с Зарей устроит фан-фестиваль в стиле Oktoberfest

shakhtar.com

Новина українською

15 октября "Шахтер" в поединке 11-го тура УПЛ примет в Киеве "Зарю".

Как сообщает пресс-служба клуба, перед началом игры болельщиков ждет тематический фан-фестиваль в стиле Oktoberfest. Клуб подготовил специальную развлекательную программу:

- зона фуд-корта с тематическим меню гриль;

- баварские традиции, конкурсы и развлечения;

- чемпионат по поеданию баварских сосисок;

- зажигательная концертная программа;

- тематическая фотозона;

- зона аттракционов и футбольная площадка в "Семейном клубе".

Также перед началом матча в чаше стадиона гимн исполнит победитель первого сезона шоу "Х-фактор" и болельщик "Шахтера" Алексей Кузнецов.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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walcom (Киев)
12.10.2021 в 20:26
шо и пиво будут наливать? Брехуны, не позорьте святое название.
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download1 (huyersk)
12.10.2021 в 20:17
Вчасно, як раз під ріст захворюваності
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.10.2021 в 20:08
Стриптиз будет?
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