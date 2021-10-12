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Шахтер перед матчем с Зарей устроит фан-фестиваль в стиле Oktoberfest
Горняки обещают много всего интересного
shakhtar.com
15 октября "
Как сообщает пресс-служба клуба, перед началом игры болельщиков ждет тематический фан-фестиваль в стиле Oktoberfest. Клуб подготовил специальную развлекательную программу:
- зона фуд-корта с тематическим меню гриль;
- баварские традиции, конкурсы и развлечения;
- чемпионат по поеданию баварских сосисок;
- зажигательная концертная программа;
- тематическая фотозона;
- зона аттракционов и футбольная площадка в "Семейном клубе".
Также перед началом матча в чаше стадиона гимн исполнит победитель первого сезона шоу "Х-фактор" и болельщик "Шахтера" Алексей Кузнецов.
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