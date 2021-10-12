Леонов: Минай будет играть в современный, динамичный футбол с акцентом на атаку

Главный тренер " Миная " Игорь Леонов рассказал о начале своей работы в закарпатском клубе.

"Когда поступило предложение возглавить такой клуб, как "Минай", то я, конечно, согласился. В конце концов, не каждый день такое предлагают. Это команда УПЛ, которая, кстати, находится не на своем месте. Захотелось вызова и вот он.

К тому же, мне всегда нравился Ужгород и Закарпатье, я сюда неоднократно приезжал, будучи игроком. И это мотивировало приехать сюда и начать работать. Здесь есть все условия для того, чтобы работать и развиваться.

В последнее время я был заместителем директора академии "Шахтера". Много работал с молодежью, и со старшими ребятами. Кстати, многие воспитанники горняков теперь здесь, в "Минае", и я прекрасно знаю их возможности.

За 9 туров, оставшихся до зимнего перерыва, хотим набрать максимальное количество очков, чтобы уйти с того места, где сейчас находимся.

Конечно, легко не будет, но я уже убедился, что уровень наших футболистов достаточно хороший. По моему мнению, "Минай" находится не на том месте, где должен находиться. Мы должны были набирать больше очков в тех матчах, которые уже сыграли.

Попробуем донести поскорее футболистам ту игру, которую хотим поставить команде. Они профессионалы, не первый год играют и смогут перестроиться. Я не буду сильно ломать то, что уже построено. Ломать – не строить. Надо донести то, что мы хотим. Они поймут. По какой схеме будем играть? Скоро все увидите.

Могу сказать, что будем играть в футбол – современный, динамичный, но с большим акцентом на атаку. Хотим, чтобы ребята не боялись играть в футбол. Они это могут, я это вижу", – сказал Леонов.