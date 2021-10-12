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СМИ: Заря не планирует выкупать контракт Аллахьяра

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В Турции пишут, что в январе иранец вернется в Фенербахче

СМИ: Заря не планирует выкупать контракт Аллахьяра

fotomac.com.tr

Новина українською

"Заря" не планирует активировать опцию выкупа иранского форварда "Фенербахче" Аллахьяра Сайядманеша.

Таким образом, как пишет турецкое издание Fotomac, в январе футболист вернется в турецкий клуб.

Впрочем, также отмечается, что в Фенере иранец также вряд ли надолго задержится, так как у клуба уже есть предложения по игроку.

Напомним, что в текущем сезоне Аллахьяр провел 13 матчей за "Зарю", в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее также сообщалось, что у луганчан есть первоочередная опция выкупа Аллахьяра за 3,5 миллиона евро.

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Алаххьяр Сайадманеш
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Источник:
Fotomac

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Комментарии (3)
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Viktor Ivanjvich
12.10.2021 в 23:45
Начал неплохо- а потом сдал сильно- играеет но не лидер, поэтому и в арендах.
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Ракицкий (Питер)
12.10.2021 в 23:42
Правильно.Очень средний игрок.Лучше Гладкий на острие.
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simargl (Чернигов)
12.10.2021 в 22:46
Для себя дорого, а перепродать некому. Да и Шахаб есть ...
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