СМИ: Заря не планирует выкупать контракт Аллахьяра

" Заря " не планирует активировать опцию выкупа иранского форварда "Фенербахче" Аллахьяра Сайядманеша.

Таким образом, как пишет турецкое издание Fotomac, в январе футболист вернется в турецкий клуб.

Впрочем, также отмечается, что в Фенере иранец также вряд ли надолго задержится, так как у клуба уже есть предложения по игроку.

Напомним, что в текущем сезоне Аллахьяр провел 13 матчей за "Зарю", в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее также сообщалось, что у луганчан есть первоочередная опция выкупа Аллахьяра за 3,5 миллиона евро.