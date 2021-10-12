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СМИ: Заря не планирует выкупать контракт Аллахьяра
В Турции пишут, что в январе иранец вернется в Фенербахче
fotomac.com.tr
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Таким образом, как пишет турецкое издание Fotomac, в январе футболист вернется в турецкий клуб.
Впрочем, также отмечается, что в Фенере иранец также вряд ли надолго задержится, так как у клуба уже есть предложения по игроку.
Напомним, что в текущем сезоне Аллахьяр провел 13 матчей за "Зарю", в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
Ранее также сообщалось, что у луганчан есть первоочередная опция выкупа Аллахьяра за 3,5 миллиона евро.
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