Вакцинация и тесты. Ворскла предлагает изменить правила допуска болельщиков на стадионы

" Ворскла " обратилась в УПЛ с предложением изменить правила допуска болельщиков на трибунах в условиях ужесточения карантина в стране.

Полтавский клуб предлагает допускать болельщиков на стадион вне зависимости от карантинной зоны при условии наличия паспорта вакцинации или отрицательного теста на SARS-CoV2.

Напомним, что по действующему медицинскому протоколу, стадионы в Украине разрешено заполнять на 2/3 от общей вместимости, если регион находится в зеленой, желтой или оранжевой зоне карантина. В красной зоне посещение болельщиками матчей запрещено.