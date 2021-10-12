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Вакцинация и тесты. Ворскла предлагает изменить правила допуска болельщиков на стадионы
клуб предлагает допускать на стадионы вне зависимости от карантинной зоны при наличии паспорта вакцинации или отрицательного теста
vorskla.com.ua
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Полтавский клуб предлагает допускать болельщиков на стадион вне зависимости от карантинной зоны при условии наличия паспорта вакцинации или отрицательного теста на SARS-CoV2.
Напомним, что по действующему медицинскому протоколу, стадионы в Украине разрешено заполнять на 2/3 от общей вместимости, если регион находится в зеленой, желтой или оранжевой зоне карантина. В красной зоне посещение болельщиками матчей запрещено.
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