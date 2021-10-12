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Вакцинация и тесты. Ворскла предлагает изменить правила допуска болельщиков на стадионы

Премьер-лига
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клуб предлагает допускать на стадионы вне зависимости от карантинной зоны при наличии паспорта вакцинации или отрицательного теста

Вакцинация и тесты. Ворскла предлагает изменить правила допуска болельщиков на стадионы

vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" обратилась в УПЛ с предложением изменить правила допуска болельщиков на трибунах в условиях ужесточения карантина в стране.

Полтавский клуб предлагает допускать болельщиков на стадион вне зависимости от карантинной зоны при условии наличия паспорта вакцинации или отрицательного теста на SARS-CoV2.

Напомним, что по действующему медицинскому протоколу, стадионы в Украине разрешено заполнять на 2/3 от общей вместимости, если регион находится в зеленой, желтой или оранжевой зоне карантина. В красной зоне посещение болельщиками матчей запрещено.

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В статье: Ворскла (Полтава) коронавирус
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Источник:
ФК Ворскла

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