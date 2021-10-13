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База Черноморца будет выставлена на продажу из-за долгов владельца клуба
Леонид Климов должен погасить кредит в размере 309 млн грн
Фото: odessa-life.od.ua
Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск Нацбанка Украины к бывшему нардепу, экс-собственнику "Имэксбанка" и президенту "Черноморца" Леониду Климову об обращении взыскания на спортивно-оздоровительный комплекс "Люстдорф", расположенный в коттеджном поселке "Совиньон". Об этом сообщает НБУ.
Если решение суда вступит в силу, комплекс продадут на открытых торгах в счет погашения задолженности "Имэксбанка" по стабилизационному кредиту в размере 309 млн грн.
В 2014 году Леонид Климов, который на тот момент был владельцем "Имэксбанка", заключил с НБУ договоры поруки и ипотеки, взяв на себя личные обязательства по погашению кредита.
Поскольку Климов не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, в январе 2016 года Нацбанк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.
В ноябре 2020 года Одесский апелляционный суд удовлетворил гражданский иск Национального банка Украины, обязав бизнесмена выплатить НБУ 309 млн грн. Сейчас президент "Черноморца" оспаривает это решение в кассационном суде
Спортивно-оздоровительный комплекс "Люстдорф" – это официальное название учебно-тренировочной базы одесского футбольного клуба "Черноморец" в Совиньоне.
СОК "Люстдорф" включает в себя три футбольных поля, бассейн, комнаты для проживания, столовую, тренажерный зал, закрытый комплекс с адаптивным полем под баскетбол, мини-футбол, волейбол, большой теннис, хамам, массажные помещения, а также два зала для проведения конференций и сборов.
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