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База Черноморца будет выставлена на продажу из-за долгов владельца клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Леонид Климов должен погасить кредит в размере 309 млн грн

База Черноморца будет выставлена на продажу из-за долгов владельца клуба

Фото: odessa-life.od.ua

Новина українською

Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск Нацбанка Украины к бывшему нардепу, экс-собственнику "Имэксбанка" и президенту "Черноморца" Леониду Климову об обращении взыскания на спортивно-оздоровительный комплекс "Люстдорф", расположенный в коттеджном поселке "Совиньон". Об этом сообщает НБУ.

Если решение суда вступит в силу, комплекс продадут на открытых торгах в счет погашения задолженности "Имэксбанка" по стабилизационному кредиту в размере 309 млн грн.

В 2014 году Леонид Климов, который на тот момент был владельцем "Имэксбанка", заключил с НБУ договоры поруки и ипотеки, взяв на себя личные обязательства по погашению кредита.

Поскольку Климов не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, в январе 2016 года Нацбанк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

В ноябре 2020 года Одесский апелляционный суд удовлетворил гражданский иск Национального банка Украины, обязав бизнесмена выплатить НБУ 309 млн грн. Сейчас президент "Черноморца" оспаривает это решение в кассационном суде

Спортивно-оздоровительный комплекс "Люстдорф" – это официальное название учебно-тренировочной базы одесского футбольного клуба "Черноморец" в Совиньоне.

СОК "Люстдорф" включает в себя три футбольных поля, бассейн, комнаты для проживания, столовую, тренажерный зал, закрытый комплекс с адаптивным полем под баскетбол, мини-футбол, волейбол, большой теннис, хамам, массажные помещения, а также два зала для проведения конференций и сборов.

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В статье: Черноморец (Одесса) Леонид Климов
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Источник:
НБУ

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Комментарии (6)
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alex.belogubko (одесса)
13.10.2021 в 11:59
всё приплыли ищем араба
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2.dc (Николаев)
13.10.2021 в 11:31
Просто чудово … главное самое стадион удержать, чтоб Монатикам где попеть было … (
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Черноморчик (Одесса )
13.10.2021 в 11:41
Так и стадион уже не Черноморца
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Ракицкий (Питер)
13.10.2021 в 11:25
Закрывайте уже клуб.В стране кризис,какой футбол???
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0
-3
zafo24
13.10.2021 в 11:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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Цап-царап (Харків)
13.10.2021 в 10:46
Денег осталось только на суд?..
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0
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