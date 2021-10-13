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Олимпия должна заплатить Динамо долг за Дерлиса Гонсалеса в течение 45 дней
Парагвайцы должны киевскому клубу 5 млн долларов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Суд в Лозанне (CAS) принял решение между киевским "Динамо" и парагвайской "Олимпией" относительно трансфера Дерлиса Гонсалеса в пользу украинского клуба.
Как сообщает ресурс D10, теперь парагвайцы должны выплатить киевлянам задолженность в размере 5 миллионов долларов в течение 45 дней. Если клуб не рассчитается в указанный срок, "Олимпии" грозит запрет на трансферную деятельность и очковый штраф в чемпионат.
Дерлис перебрался в "Олимпию" в начале 2020 года. За киевское "Динамо" форвард выступал в 2015-18 годах, после чего играл на правах аренды в "Сантосе".
В текущем сезоне Гонсалес провел 21 матч за "Олимпию", забил шесть мячей и выполнил три результативные передачи.
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