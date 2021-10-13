Олимпия должна заплатить Динамо долг за Дерлиса Гонсалеса в течение 45 дней

Суд в Лозанне (CAS) принял решение между киевским "Динамо" и парагвайской "Олимпией" относительно трансфера Дерлиса Гонсалеса в пользу украинского клуба.

Как сообщает ресурс D10, теперь парагвайцы должны выплатить киевлянам задолженность в размере 5 миллионов долларов в течение 45 дней. Если клуб не рассчитается в указанный срок, "Олимпии" грозит запрет на трансферную деятельность и очковый штраф в чемпионат.

Дерлис перебрался в "Олимпию" в начале 2020 года. За киевское "Динамо" форвард выступал в 2015-18 годах, после чего играл на правах аренды в "Сантосе".

В текущем сезоне Гонсалес провел 21 матч за "Олимпию", забил шесть мячей и выполнил три результативные передачи.