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Официально. Матч Ингулец - Рух перенесен из-за вспышки коронавируса у львовян

Премьер-лига
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Новая дата будет определена позже

Официально. Матч Ингулец - Рух перенесен из-за вспышки коронавируса у львовян

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

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Матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" – "Рух" не состоится 17 октября.

Пресс-служба УПЛ сообщает, что по результатам проведения ПЦР-тестирование было обнаружено коронавирус у футболистов львовского клуба, из-за чего встреча перенесена на неопределенный срок.

В частности, положительные тесты на COVID-19 сдали все заявленные голкиперы львовян.

Впрочем, в заявке "Руха" на сайте УПЛ указаны следующие вратари: Юрий Панькив, Александр Бандура, Юрий-Владимир Герета, Иван Дубовой и Дмитрий Ледвий.

Отмечается, что также перенесена встреча команд U-19.

Новые даты проведения матчей будут определены позже.

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
УПЛ

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