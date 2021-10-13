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Официально. Матч Ингулец - Рух перенесен из-за вспышки коронавируса у львовян
Новая дата будет определена позже
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
Матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" – "Рух" не состоится 17 октября.
Пресс-служба УПЛ сообщает, что по результатам проведения ПЦР-тестирование было обнаружено коронавирус у футболистов львовского клуба, из-за чего встреча перенесена на неопределенный срок.
В частности, положительные тесты на COVID-19 сдали все заявленные голкиперы львовян.
Впрочем, в заявке "Руха" на сайте УПЛ указаны следующие вратари: Юрий Панькив, Александр Бандура, Юрий-Владимир Герета, Иван Дубовой и Дмитрий Ледвий.
Отмечается, что также перенесена встреча команд U-19.
Новые даты проведения матчей будут определены позже.
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