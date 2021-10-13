Официально. Матч Ингулец - Рух перенесен из-за вспышки коронавируса у львовян

Матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" – "Рух" не состоится 17 октября.

Пресс-служба УПЛ сообщает, что по результатам проведения ПЦР-тестирование было обнаружено коронавирус у футболистов львовского клуба, из-за чего встреча перенесена на неопределенный срок.

В частности, положительные тесты на COVID-19 сдали все заявленные голкиперы львовян.

Впрочем, в заявке "Руха" на сайте УПЛ указаны следующие вратари: Юрий Панькив, Александр Бандура, Юрий-Владимир Герета, Иван Дубовой и Дмитрий Ледвий.

Отмечается, что также перенесена встреча команд U-19.

Новые даты проведения матчей будут определены позже.