  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Костышин: Я был обижен на Селезнева. Но он мужик, не подонок
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костышин: Я был обижен на Селезнева. Но он мужик, не подонок

Премьер-лига
(2 голосов)

Руслан Владимирович не захотел ворошить старую историю

Костышин: Я был обижен на Селезнева. Но он мужик, не подонок

Новина українською

Экс-тренер "Колоса" Руслан Костышин в эфире Вацко Light рассказал о своём конфликте с экс-форвардом ковалевцев Евгением Селезневым.

"Эту историю я не выносил и не выношу на публику. И для Жени это лучше, чтобы история осталась в Турции. Все футбольные люди знают. У меня хорошее отношение к нему. Он мужик, не подонок. Но, конечно, я был обижен.

Конечно, он принес пользу команде. А ущерб он нанес себе прежде всего, а не команде. Женя забил 5 голов, а мы финишировали на 4-й позиции.

Я получил опыт работы с такой личностью в футболе. Для Украины это личность в футболе", - рассказал Костышин.

Напомним, что Селезнев был отчислен из команды зимой прошлого года за нарушение режима на сборах в Турции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Соколов (Никополь)
13.10.2021 в 19:49
Селезнев достойный и уважаемый человек
Ответить
0
-1
avatar
Ракицкий (Питер)
13.10.2021 в 19:19
Селя легенда УПЛ!Самый опасный форвард в УПЛ!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...