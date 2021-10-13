Костышин: Я был обижен на Селезнева. Но он мужик, не подонок

Экс-тренер " Колоса " Руслан Костышин в эфире Вацко Light рассказал о своём конфликте с экс-форвардом ковалевцев Евгением Селезневым.

"Эту историю я не выносил и не выношу на публику. И для Жени это лучше, чтобы история осталась в Турции. Все футбольные люди знают. У меня хорошее отношение к нему. Он мужик, не подонок. Но, конечно, я был обижен.

Конечно, он принес пользу команде. А ущерб он нанес себе прежде всего, а не команде. Женя забил 5 голов, а мы финишировали на 4-й позиции.

Я получил опыт работы с такой личностью в футболе. Для Украины это личность в футболе", - рассказал Костышин.