Тете: Пауза на матчи сборных была очень важна для восстановления

Хавбек " Шахтера " Тете рассказал о том, как команда заполнила паузу на матчи сборных.

"Эта пауза была очень важна, это восстановление. Сейчас уже вернулись, полны сил, сконцентрированы на следующей игре. В пятницу важный матч, знаем, что будет непросто. Со всеми силами подойдем к этой игре.

Тренировки проходят хорошо несмотря на то, что некоторых ребят нет. Футболисты сборной играют, так же тренируются и не теряют темп. Хорошо, когда они вернутся, – будем помогать команде на одном уровне.

Матч с "Зарей" будет очень тяжелым, мы усердно тренируемся. Уверен, что мы проведем хорошую игру и надеюсь, что добьемся такой важной победы", – сказал Тете.