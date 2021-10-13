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Тете: Пауза на матчи сборных была очень важна для восстановления

Премьер-лига
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Горняки уже начали подготовку к матчу с Зарей

Тете: Пауза на матчи сборных была очень важна для восстановления

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Хавбек "Шахтера" Тете рассказал о том, как команда заполнила паузу на матчи сборных.

"Эта пауза была очень важна, это восстановление. Сейчас уже вернулись, полны сил, сконцентрированы на следующей игре. В пятницу важный матч, знаем, что будет непросто. Со всеми силами подойдем к этой игре.

Тренировки проходят хорошо несмотря на то, что некоторых ребят нет. Футболисты сборной играют, так же тренируются и не теряют темп. Хорошо, когда они вернутся, – будем помогать команде на одном уровне.

Матч с "Зарей" будет очень тяжелым, мы усердно тренируемся. Уверен, что мы проведем хорошую игру и надеюсь, что добьемся такой важной победы", – сказал Тете.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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