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Тете: Пауза на матчи сборных была очень важна для восстановления
Горняки уже начали подготовку к матчу с Зарей
Хавбек "
"Эта пауза была очень важна, это восстановление. Сейчас уже вернулись, полны сил, сконцентрированы на следующей игре. В пятницу важный матч, знаем, что будет непросто. Со всеми силами подойдем к этой игре.
Тренировки проходят хорошо несмотря на то, что некоторых ребят нет. Футболисты сборной играют, так же тренируются и не теряют темп. Хорошо, когда они вернутся, – будем помогать команде на одном уровне.
Матч с "Зарей" будет очень тяжелым, мы усердно тренируемся. Уверен, что мы проведем хорошую игру и надеюсь, что добьемся такой важной победы", – сказал Тете.
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