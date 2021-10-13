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Рух ушел на самоизоляцию
У львовян вспышка коронавируса
fcrukh.com
Львовский "Рух" из-за вспышки коронавируса в команде ушел на самоизоляцию.
Игроки не будут тренироваться ближайшие 3 дня.
Напомним, что ранее из-за вспышки коронавируса в составе львовян
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Источник:ФК Рух
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