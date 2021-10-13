Инновации на марше. Днепр-1 введет ментальные тренировки игроков

" Днепр-1 " намерен ввести ментальные тренировки для игроков и пригласил специалистов для обучения тренеров.

В течение нескольких дней с теорией и практикой ментальных тренировок в футболе знакомили польские специалисты Конрад Чапечка и Рафал Малиновски.

Во время семинара тренеры "Днепра-1" получили теоретические основы, а также сами приняли участие в ряде упражнений, которые имеют целью улучшение коммуникации, умение концентрироваться, быстро анализировать ситуацию и принимать решения, настраиваться на достижение цели.

Ментальные тренировки помогают стать спокойнее, учат концентрироваться, повышают уровень положительных эмоций. Результатом являются четкие и быстрые решения, а также отсутствие проблем с мотивацией у спортсмена.