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Инновации на марше. Днепр-1 введет ментальные тренировки игроков
Новый подход к работе с молодежью
scdnipro1.com.ua
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В течение нескольких дней с теорией и практикой ментальных тренировок в футболе знакомили польские специалисты Конрад Чапечка и Рафал Малиновски.
Во время семинара тренеры "Днепра-1" получили теоретические основы, а также сами приняли участие в ряде упражнений, которые имеют целью улучшение коммуникации, умение концентрироваться, быстро анализировать ситуацию и принимать решения, настраиваться на достижение цели.
Ментальные тренировки помогают стать спокойнее, учат концентрироваться, повышают уровень положительных эмоций. Результатом являются четкие и быстрые решения, а также отсутствие проблем с мотивацией у спортсмена.
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