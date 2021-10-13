  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Инновации на марше. Днепр-1 введет ментальные тренировки игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инновации на марше. Днепр-1 введет ментальные тренировки игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Новый подход к работе с молодежью

Инновации на марше. Днепр-1 введет ментальные тренировки игроков

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" намерен ввести ментальные тренировки для игроков и пригласил специалистов для обучения тренеров.

В течение нескольких дней с теорией и практикой ментальных тренировок в футболе знакомили польские специалисты Конрад Чапечка и Рафал Малиновски.

Во время семинара тренеры "Днепра-1" получили теоретические основы, а также сами приняли участие в ряде упражнений, которые имеют целью улучшение коммуникации, умение концентрироваться, быстро анализировать ситуацию и принимать решения, настраиваться на достижение цели.

Ментальные тренировки помогают стать спокойнее, учат концентрироваться, повышают уровень положительных эмоций. Результатом являются четкие и быстрые решения, а также отсутствие проблем с мотивацией у спортсмена.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...