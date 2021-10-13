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Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Горняки продолжат подготовку к матчу с Зарей

Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 11-го тура УПЛ с "Зарей".

Сообщается, что вернулись в общую группу защитник Исмаили и нападающий Фернандо, Защитник Витао готовится вернуться в ближайшее время.

Нападающий Жуниор Мораес продолжает работать по индивидуальному плану.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Заря" состоится в пятницу, 15 октября.

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В статье: Фернандо Шахтер (Донецк) Исмаили
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