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Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу Шахтера
Горняки продолжат подготовку к матчу с Зарей
shakhtar.com
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Сообщается, что вернулись в общую группу защитник Исмаили и нападающий Фернандо, Защитник Витао готовится вернуться в ближайшее время.
Нападающий Жуниор Мораес продолжает работать по индивидуальному плану.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Заря" состоится в пятницу, 15 октября.
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Источник:Youtube-канал Шахтера
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