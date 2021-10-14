Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Додо: Для меня выходные были очень важны, потому что я отдыхал со своей семьей
Горняки получили выходные в паузе на матчи сборных
AFP/Getty Images
Защитник "
"Всегда важно отдыхать психологически и физически. Думаю, это было хорошо. Сейчас нужно сконцентрироваться, потому что в пятницу у нас важный матч против "Зари".
Для меня выходные были очень важны, потому что я отдыхал со своей семьей", – сказал Додо.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Youtube-канал Шахтера
Популярное сейчас
- Костышин: Я был обижен на Селезнева. Но он мужик, не подонок
- Алекс Фергюсон: Когда предложили возглавить сборную Англии, то думал всего 10 секунд
- "Его интеллект подавляет наши примитивные планы". Карпаты Галич насмешливо попрощались с Дедой
- СМИ: Шахтёр предложил Марлосу новый контракт
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...