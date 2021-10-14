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Додо: Для меня выходные были очень важны, потому что я отдыхал со своей семьей

Премьер-лига
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Горняки получили выходные в паузе на матчи сборных

Додо: Для меня выходные были очень важны, потому что я отдыхал со своей семьей

AFP/Getty Images

Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо рассказал о том, как команда заполнила паузу на матчи сборных.

"Всегда важно отдыхать психологически и физически. Думаю, это было хорошо. Сейчас нужно сконцентрироваться, потому что в пятницу у нас важный матч против "Зари".

Для меня выходные были очень важны, потому что я отдыхал со своей семьей", – сказал Додо.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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