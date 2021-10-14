Додо: Для меня выходные были очень важны, потому что я отдыхал со своей семьей

Защитник " Шахтера " Додо рассказал о том, как команда заполнила паузу на матчи сборных.

"Всегда важно отдыхать психологически и физически. Думаю, это было хорошо. Сейчас нужно сконцентрироваться, потому что в пятницу у нас важный матч против "Зари".

Для меня выходные были очень важны, потому что я отдыхал со своей семьей", – сказал Додо.