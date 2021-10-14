Три игрока Динамо вернулись в общую группу перед матчем со Львовом

Киевское "Динамо" после матчей сборных собралось в полном составе и продолжает подготовку к выездному поединку 11-го тура УПЛ против "Львова".

Травмированные ранее полузащитник Виталий Буяльский и защитник Виталий Миколенко восстанавливаются быстрее, чем предполагалось. Оба футболиста оправились от повреждений и уже тренируются в основной группе.

По данным источника, Буяльский практически точно сыграет в субботу против "Львова", Миколенко — вполне вероятно. Также вернулся в основную группу после некоторого перерыва Денис Антюх.

К остальным в среду присоединились сборники. Сейчас Мирча Луческу работает над тем, чтобы вывести игроков сборной Украины из угнетенного состояния после неудачного результата в матче отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Напомним, матч 11-го тура "Львов" - "Динамо" пройдет 16 октября во Львове. Начало - в 17:00.