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Шахтер - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Заря", украинская Премьер-лига, 15 октября 2021

Шахтер - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

После небольшой паузы, матчи украинского чемпионата возвращаются. В первой же встрече 11-го тура УПЛ пройдет центральный поединок. В Киеве донецкий "Шахтер" будет принимать "Зарю". Вице-чемпион против бронзового призера двух последних кампаний - что же еще нужно, не так ли?

Обе команды после очного поединка сыграют в еврокубках, но вряд ли стоит ожидать ротации или экономии сил. "Шахтер" и "Заря" постараются выложиться по максимуму, дабы добыть положительный результат в эту пятницу.

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Смотрите матч 11-го тура УПЛ в пятницу, 15-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Заря" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Заря" на UA-Футбол >>

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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