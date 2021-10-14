Шахтер - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

После небольшой паузы, матчи украинского чемпионата возвращаются. В первой же встрече 11-го тура УПЛ пройдет центральный поединок. В Киеве донецкий "Шахтер" будет принимать "Зарю". Вице-чемпион против бронзового призера двух последних кампаний - что же еще нужно, не так ли?

Обе команды после очного поединка сыграют в еврокубках, но вряд ли стоит ожидать ротации или экономии сил. "Шахтер" и "Заря" постараются выложиться по максимуму, дабы добыть положительный результат в эту пятницу.

Смотрите матч 11-го тура УПЛ в пятницу, 15-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Заря" будет доступна на платформе Oll.tv.