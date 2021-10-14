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Форвард Зари: Мы можем конкурировать с Динамо и Шахтером
Аллахьяр Сайядманеш - о предстоящем матче с "горняками"
Фото: ФК Заря Луганск
Нападающий луганской "Зари" Аллахьяр Сайядманеш поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Шахтером". Также он сравнил отличия в уровне "горняков" и "Динамо" с остальными командами УПЛ.
- Это очень важная встреча как для нас, так и для "Шахтера". Между нами три очка разницы в таблице, и в случае успешного результата, мы настигаем "Шахтер". Это сильно мотивирует. Мы хотим быть предельно высоко в таблице и выступить лучше, чем в прошлом сезоне.
- Разница между "Динамо", "Шахтером" и остальными командами в Украине ощутима?
- Все упирается в финансовые возможности. Естественно, эти две команды располагают совершенно другим бюджетом, нежели остальные клубы. Эти команды выступают в Лиге чемпионов. Но если говорить о качестве команд, то "Заря" может соперничать с этими командами.
В минувшем сезоне мы победили "Шахтер" 1:0, а встреча первого круга, в которой я не принимал участия, завершилась 2:2. Киевскому "Динамо" мы проиграли, но играли на равных. Мы можем конкурировать с этими командами.
- Сложно иранцу проявить себя в украинском чемпионате?
- Не думаю, что уместно ставить вопрос в контексте национальности. Все дело в ментальности конкретного игрока. В футбол играют по всему миру, правила для всех одинаковы. Если у тебя сильная ментальность, ты можешь заиграть где угодно.
Шахаб смог показать себя в Украине, мне удается показывать себя, но из этого не вытекает, что украинский чемпионат подходит всем иранцам, понимаете? Это все индивидуально", - сказал Аллахьяр.
Напомним, матч 11-го тура УПЛ "Шахтер" - "Заря" состоится в пятницу, 15 октября в Киеве. Начало - в 17:00.
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